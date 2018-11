"Migbelis nos estudia": Ceylin deja al descubierto la estrategia de la venezolana en NBL

A dos semanas de la semifinal, las participantes de Nuestra Belleza Latina seguirían disminuyendo. La gala de este domingo comenzó con un fuerte recordatorio: Todas estaban a expensas del voto popular. Había llegado la hora, no sin antes escuchar a la profesora Laura Moro, quien evaluó el desempeño de las chicas durante la quinta gala. Las definió como: "chicle masticado que no tiene más gusto" y "muñecas a las que les dieron cuerda", y les recordó que no se puede conquistar al público si no muestran emotividad.