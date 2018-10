Las reglas cambiaron sorpresivamente: las chicas se nominan entre ellas en Nuestra Belleza Latina

Los jueces lamentaron el desempeño de las participantes y les recomendaron no tener miedo de no seguir las reglas y hacer cosas diferentes. Por su parte, El Dasa las invitó a arriesgarse a cambiar de equipos. Giselle, finalmente, felicitó a las ganadoras, que obtuvieron 272 mil 612 views y más de 30 mil comentarios en la publicación del video en Instagram. "Me emociona el tema, hay tantas mujeres que a veces no tienen oportunidad de cómo expresarse", explicó Blondet.