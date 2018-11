La historia detrás del 'Yo no soy un monstruo' de Carmen Batiz en NBL

Ahora que la puertorriqueña está en la cuerda floja. Los jueces la nominaron y sus compañeras no hicieron el mínimo intento para salvarla, platicamos con ella antes de que se presente ante el resultado del público. ¿Qué pasó?, le preguntamos. Carmen sabe que aunque hubo cosas no debió decir, se considera parte de una generación oldschool, en la que no se puede jugar con el concepto de "amistad"; ella no puede llamar "amiga" a cualquiera, tener ese honor implica todo un proceso.

"No estoy pensando en que me voy a ir. Estoy en una introspección afirmativa. No me cabe en la cabeza que me voy a ir. No puedo pasar por esta vida sin regalar el conocimiento.

Me cai, me raspé la rodilla, me reinventé, sigo soñando. La edad no significa nada, no es excusa", explicó y habló de que las personas "somos más que ese cuerpo, hay cultivar ese espíritu".