Carmen aún no terminaba de salir de NBL cuando ya estaba soltando 'la bomba'

Este domingo terminó la temporada más light de la edición 2018 de Nuestra Belleza Latina. Minutos antes de la salida de Carmen Batiz, los miembros del jurado marcaron un antes y un después en el reality, algo estaba pasando que las participantes no mostraban avances durante el show, pero sí veíamos mucho drama en la mansión.

Hartos de todo esto, Giselle, Denise, Jomari y 'El Dasa' llegaron a un acuerdo: Todas entrarían a votación a partir de ya. O mejoraban en su desempeño o quedarían fuera de la competencia. No había de otra. La primera que sufrió las consecuencias fue Elvira, quien fue sacrificada por los jueces.

El temor se apoderó de todas las que aún seguían en el concurso, pues aunque el jurado era duro, el público podía serlo todavía más: Carmen Batiz, una de las cartas fuertes del reality, fue expulsada después de que el voto popular no la favoreció.

La participante, que fue acusada por no haber querido hacer amistades dentro de Nuestra Belleza Latina y señalada por Elvira Reyes de haberle arrebatado el micrófono a la mitad de un reto, sabe que tema de la brecha generacional fue difícil de manejar, pero está segura de que hubo una estrategia más que la sacó de la competencia.

Migbelis respondió: "Nunca fueron problemas como tal, eran cosas que no nos agradaban —'¿Carmen por qué hizo esto?', '¡Ay, pero por qué Carmen actúa así!', '¡Ay!, ¿pero por qué dijo eso?'—, entonces esas diferencias fueron las que no nos agradaban".

¿Por qué todas se pusieron contra Carmen en la cuarta gala y por qué los jueces finalmente decidieron nominarla? Todo comenzó cuando la puertorriqueña empezó a repetir que ella no estaba en Nuestra Belleza Latina para hacer amigas, y después marcó distancia con las participantes.

Finalmente ellas empezaron a notar sus 'defectos': "hablas antes de pensar", "tienes experiencia pero nos la recuerdas de manera no muy chévere", "no dejas que uno termine de hablar y se siente muy agresivo", "no dejas que nosotros entremos en ti". Todo quello afectó a Carmen, dejando la idea de que todo el tiempo pretendía imponerse. Incluso, en redes sociales la tacharon de prepotente.