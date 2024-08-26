MTV VMAs 2024: Cuándo son, dónde son y cómo ver la edición 40 de estos premios

Video Karol G y Anitta le pondrán sabor latino al escenario de los MTV VMAs 2024

El miércoles 11 de septiembre a las 8P/7C ser realizará la edición 40 de los MTV VMAs 2024, premios que este año serán transmitidos en vivo por Univision desde el UBS de Nueva York, mientras que UNIMÁS se encargará de repetirlos esa misma fecha a las 11:30P/10:30C.

"En TelevisaUnivision estamos emocionados de asociarnos con Paramount por segundo año consecutivo para llevar los VMAs a nuestra audiencia," dijo Ignacio Meyer, Ignacio Meyer, presidente de U.S. Networks TelevisaUnivision. "La influencia creciente de la música latina en la cultura mainstream es innegable. Nos llena de orgullo ser el hogar exclusivo en español en EEUU para este espectáculo, y ofrecer a nuestra audiencia un asiento en primera fila en su idioma para esta celebración tan especial."

Además, la actriz y conductora Alejandra Espinoza será parte de este evento con intervenciones y comentarios durante las tres horas de transmisión en vivo del programa.

MTV VMAs 2024: ¿Quién será la conductora y qué artistas cantarán en la fiesta?



La cantante Megan Thee Stallion será la anfitriona de los VMAs 2024, fiesta que celebra sus 40 años y que se sumará a la conmemoración del 23 aniversario del 11 de septiembre. MTV apoyará nuevamente a la organización sin fines de lucro 9/11 Day, que organiza el Día Nacional de Servicio y Recuerdo del 11 de septiembre, y a Tuesday’s Children, que ayuda a las familias afectadas por esta tragedia.

Artistas como Benson Boonem, Camila Cabello, Chappell Roan, GloRilla, Halsey, Lenny Kravitz, LISA, Rauw Alejandro y Sabrina Carpenter son algunos de las celebridades confirmadas para cantar en esta celebración. Además, Katy Perry recibirá el premio Vanguard, reconocimiento que el año pasado recibió Shakira , e interpretará un medley de sus grandes éxitos.

MTV VMAs 2024: Nominados y categorías de la edición 40



En esta edición se han lanzado 21 categorías a premiar, 15 de ellas denominadas neutras y dedicadas a géneros musicales, entre las que destacan: Video del Año, Artista del Año, Canción del Año, Mejor Nuevo Artista, Mejor Colaboración, entre otras.

De entre todos los nominados la cantante Taylor Swift lidera con 10 nominaciones, seguida por Post Malone con 9, Ariana Grande, Eminem y Sabrina Carpenter con 6 nominaciones, cada uno; Megan Thee Stallion y SZA con 5, cada una y LISA, Olivia Rodrigo y Teddy Swims con cuatro candidaturas, cada uno.

El público es el responsable de elegir a los ganadores de las 15 categorías neutras, siendo la fecha límite el 30 de agosto.