MTV VMAs 2024: Katy Perry recibirá el Video Vanguard Award

Video Karol G y Anitta le pondrán sabor latino al escenario de los MTV VMAs 2024

Katy Perry continúa con la racha en la que las mujeres son las que reciben el Video Vanguard Award. Es la séptima consecutiva a la que le será entregado en la fiesta anual que se realizará este miércoles 11 de septiembre .

La cantante, quien nació el mismo año que nacieron los MTV VMAs, en 1984, se llevará esta distinción y además cantará sus más grandes éxitos.

PUBLICIDAD

Katy Perry ha ganado en cinco ocasiones la presea de los MTV VMAs, incluso se ha llevado otra de las máximas distinciones de la noche, Video del Año en 2011, por el tema ‘Firework’. En 2017 fue la conductora de los premios y cerró la fiesta con un súper número musical en el que acabó aterrizando sobre un aro gigante de baloncesto.

MTV VMAs 2024: dónde será la fiesta y qué artistas cantarán



La edición 2024 se realizará en el UBS de Nueva York y podrás ver la transmisión en vivo por Univision a partir de las 8P/7C y la repetición por UNIMÁS a las 11:30P/10:30C.

La cantante Megan Thee Stallion fue elegida como conductora para celebrar los 40 años de esta fiesta.

Para la transmisión en vivo de Univision se contará con la participación de Alejandra Espinoza, quien se sumará con intervenciones y comentarios durante las tres horas de transmisión del programa.

En cuanto a los artistas confirmados para actuar prepárate porque la lista incluye a Benson Boonem, Shawn Mendes, Lisa (de Blackpink), Sabrina Carpenter, Lenny Kravitz, entre otros. La fiesta tendrá sabor latino con la participación de Anitta, Karol G, Rauw Alejandro y Camila Cabello.

MTV VMAs 2024: ¿Quiénes han recibido el Video Vanguard Award?



Este reconocimiento se entrega también desde 1984 y a lo largo de cuatro décadas luminarias del nivel de The Beatles y Michael Jackson la han recibido.

Otros de los famosos que han subido por esta distinción son David Bowie, Madonna, Peter Gabriel, R.E.M., Britney Spears, Justin Timberlake, Beyoncé, Rihanna, P!nk, Nicki Minaj, Janet Jackson, LL Cool, Jennifer López, Missy Elliot y Kanye West, por mencionar algunos.

PUBLICIDAD

Además, en la edición pasada (2023) Shakira se convirtió en la primera latina en recibir este reconocimiento.