MTV VMAs 2024: Artistas que actuarán en la fiesta que transmitirá en vivo Univision
La edición 40 de estos premios tendrá un gran elenco y tú puedes ser testigo de esta celebración. Disfruta la transmisión en vivo el miércoles 11 de septiembre a las 8P/7C por Univision y la retransmisión a las 11:30P/10:30C por UNIMÁS.
Cada año los MTV VMAs se han caracterizado por tener a los mejores artistas sobre su escenario. En su edición 40 no será la excepción y ya están confirmados los cantantes del momento que actuarán este miércoles 11 de septiembre.
No te pierdas este gran evento el cual se sumará a la conmemoración del 23 aniversario del 11 de septiembre. MTV apoyará nuevamente a la organización sin fines de lucro 9/11 Day, que organiza el Día Nacional de Servicio y Recuerdo del 11 de septiembre, y a Tuesday’s Children, que ayuda a las familias afectadas por esta tragedia.
¿Quiénes son los artistas confirmados para cantar en los MTV VMAs 2024?
La lista incluye a grandes intérpretes en inglés, pero también destaca la presencia de artistas latinos, quienes pondrán muy en alto el nombre de sus países.
Comencemos mencionando a Benson Boonem, Shawn Mendes, Lisa (de Blackpink), Chappell Roan, GloRillam, LL Cool J, Sabrina Carpenter, Lenny Kravitz y de último momento se anunció la participación de LE SSERAFIM como parte del evento.
Además, prepárate para un gran número a cargo de Katy Perry, quien recibirá el premio Video Vanguard y cantará sus más grandes éxitos.
MTV VMAs 2024: artistas latinos que cantarán en su edición 40
Por el lado latino prepárate para las grandes actuaciones de Anitta, quien llega a este escenario por tercer año consecutivo y con toda la intención de volver a llevarse el premio a Mejor Videoclip Latino.
Otra de las más esperadas es Karol G, quien cantará por segundo año consecutivo a esta fiesta. La colombiana está nominada en la categoría Best Latin por su tema ‘Mi Ex Tenía Razón’.
La cantante de raíces cubanas-mexicanas, Camila Cabello, llegará a los MTV VMAs a presumir su nueva imagen, pero también con su producción ‘C, XOXO’.
Rauw Alejandro es el representante por parte de Puerto Rico y no dudamos que pondrá a bailar a todos con sus grandes éxitos. El cantante está nominado este año en tres categorías de los MTV VMAs.
MTV VMAs 2024: ¿dónde será la fiesta y quiénes serán los conductores?
Este año la celebración se realizará en el UBS de Nueva York y podrás ver la transmisión en vivo por Univision a partir de las 8P/7C y la repetición por UNIMÁS a las 11:30P/10:30C.
La cantante Megan Thee Stallion fue elegida como conductora para la edición que celebrará los 40 años de esta fiesta.
Para la transmisión en vivo de Univision contaremos con la participación de Alejandra Espinoza, quien se sumará con intervenciones y comentarios durante las tres horas de transmisión del programa. ¡No te la puedes perder!