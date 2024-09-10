MTV VMAs 2024: Artistas que actuarán en la fiesta que transmitirá en vivo Univision

Video Karol G y Anitta le pondrán sabor latino al escenario de los MTV VMAs 2024

Cada año los MTV VMAs se han caracterizado por tener a los mejores artistas sobre su escenario. En su edición 40 no será la excepción y ya están confirmados los cantantes del momento que actuarán este miércoles 11 de septiembre .

No te pierdas este gran evento el cual se sumará a la conmemoración del 23 aniversario del 11 de septiembre. MTV apoyará nuevamente a la organización sin fines de lucro 9/11 Day, que organiza el Día Nacional de Servicio y Recuerdo del 11 de septiembre, y a Tuesday’s Children, que ayuda a las familias afectadas por esta tragedia.

¿Quiénes son los artistas confirmados para cantar en los MTV VMAs 2024?



La lista incluye a grandes intérpretes en inglés, pero también destaca la presencia de artistas latinos, quienes pondrán muy en alto el nombre de sus países.

Comencemos mencionando a Benson Boonem, Shawn Mendes, Lisa (de Blackpink), Chappell Roan, GloRillam, LL Cool J, Sabrina Carpenter, Lenny Kravitz y de último momento se anunció la participación de LE SSERAFIM como parte del evento.

Además, prepárate para un gran número a cargo de Katy Perry, quien recibirá el premio Video Vanguard y cantará sus más grandes éxitos.

MTV VMAs 2024: artistas latinos que cantarán en su edición 40



Por el lado latino prepárate para las grandes actuaciones de Anitta, quien llega a este escenario por tercer año consecutivo y con toda la intención de volver a llevarse el premio a Mejor Videoclip Latino.

Otra de las más esperadas es Karol G, quien cantará por segundo año consecutivo a esta fiesta. La colombiana está nominada en la categoría Best Latin por su tema ‘Mi Ex Tenía Razón’.

La cantante de raíces cubanas-mexicanas, Camila Cabello, llegará a los MTV VMAs a presumir su nueva imagen, pero también con su producción ‘C, XOXO’.

Rauw Alejandro es el representante por parte de Puerto Rico y no dudamos que pondrá a bailar a todos con sus grandes éxitos. El cantante está nominado este año en tres categorías de los MTV VMAs.

MTV VMAs 2024: ¿dónde será la fiesta y quiénes serán los conductores?



Este año la celebración se realizará en el UBS de Nueva York y podrás ver la transmisión en vivo por Univision a partir de las 8P/7C y la repetición por UNIMÁS a las 11:30P/10:30C.

La cantante Megan Thee Stallion fue elegida como conductora para la edición que celebrará los 40 años de esta fiesta.