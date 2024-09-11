MTV VMAs 2024: cómo ver en vivo esta noche toda la fiesta, qué artistas cantarán y más de la edición 40

Este 2024 los MTV VMAs están de manteles largos con la realización de su fiesta número 40, la cual por segundo año consecutivo será transmitida en vivo por Univision y aquí te contamos todos los detalles de la misma.

La cita es este miércoles 11 de septiembre a las 8P/7C en Univision, pues ahí tendremos la transmisión en vivo de toda la fiesta, la cual este año se realizará desde el UBS de Nueva York y contará con la conducción de Megan Thee Stallion.

La transmisión en vivo de toda la ceremonia la podrás ver por Univision con los comentarios de Alejandra Espinoza durante las horas de de duración del programa. Si por alguna razón no puedes verla, te contamos que podrás ver una retransmisión a las 11:30P/10:30C por la cadena UNIMÁS.

MTV VMAs 2024: Anitta, Karol G y más artistas que cantarán en la fiesta en Nueva York



Esta edición, con la cual MTV se sumará a la conmemoración del 23 aniversario del 11 de septiembre, tendrá un gran elenco y los mejores performances.

Benson Boonem, Shawn Mendes, Lisa (de Blackpink), Chappell Roan, GloRillam, LL Cool J, Sabrina Carpenter, Lenny Kravitz y LE SSERAFIM son algunos de los artistas confirmados .

El sabor latino no faltará, de hecho cada año aumenta, y esta edición 2024 contará con las presentaciones de Anitta, quien llega a este escenario por tercer año consecutivo, y Karol G, quien cantará por segunda ocasión en esta fiesta. La colombiana está nominada en la categoría Best Latin por su tema ‘Mi Ex Tenía Razón’.

Camila Cabello, llegará a los MTV VMAs a presumir su nueva imagen, pero también con su producción ‘C, XOXO’. Directo desde Puerto se presentará Rauw Alejandro y no dudamos que pondrá a bailar a todos con sus grandes éxitos. El cantante está nominado este año en tres categorías de los MTV VMAs.

MTV VMAs 2024: Katy Perry será homenajeada en esta celebración



Además, prepárate para un gran número a cargo de Katy Perry, quien recibirá el premio Video Vanguard y cantará sus más grandes éxitos. La originaria de Santa Bárbara, California, ha ganado en cinco ocasiones la presea de los MTV VMAs, incluso se ha llevado otra de las máximas distinciones de la noche, Video del Año en 2011, por el tema ‘Firework’.

Este reconocimiento se entrega desde 1984 y algunas de las celebridades que lo han recibido son Michael Jackson, David Bowie, Madonna, Peter Gabriel, R.E.M., Britney Spears, Justin Timberlake, Beyoncé, Rihanna, P!nk, Nicki Minaj, por mencionar algunos.