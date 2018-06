Paul Stanley: el mejor amigo

“Lamentablemente yo no tuve la oportunidad de disfrutarlo mucho por el trabajo. Pero los pocos momentos la pasábamos bien, bromeábamos. Lo recuerdo con amor y buenos consejos, era muy "vaciado"; no entendía su fama. Iba por la calle y la gente lo saludaba, yo le preguntaba ‘¿Lo conoces?’ y me decía ‘No we... pues por la televisión’”, recordó en entrevista al diario ‘El debate’ en 2015.