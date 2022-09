Mira Quién Baila 2022: Paulina Rubio será juez de esta temporada

En 1992 arrancó su carrera como solista y como consecuencia su popularidad creció de forma sostenida tanto en Norteamérica como América Latina. Es la artista latina más vendedora en los primeros años del presente siglo gracias a éxitos como ‘Y Yo Sigo Aquí’, ‘Yo No Soy Esa Mujer’, ‘The One You Love’, entre otros.