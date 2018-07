El papá de Jenni Rivera quedó en 'shock' al saber que su hija Rosie está en Mira Quién Baila

“Apenas me voy enterando de esto, no sabía que Rosie estaba en un programa como esos. Lo que sucede es que tengo mucho trabajo, duermo solo dos ó tres horas y me ocupo, además nunca veo televisión”, admitió don Pedro Rivera este lunes, en entrevista telefónica. “Todo el tiempo lo tengo ocupado y toda la familia está en muchas ocupaciones, por eso no me enteré de lo de Rosie y pues dime cómo estuvo, cómo le fue, porque si es necesario necesito que me digan cómo me meto para apoyarla”, pidió el responsable de descubrir grandes talentos en el regional mexicano, como Graciela Beltrán y Chalino Sánchez, entre muchos otros.