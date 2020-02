Esta noche en MQB: Tributo a Selena a cargo de Ally Brooke, El Dasa y Bianca Marroquín

Estamos a mitad de la competencia, solo faltan tres semanas para la gran final de MQB All Stars y tanto público como jueces quieren ver todavía más baile. Los participantes están cada vez más nerviosos, pero todo con el objetivo de hacer que la fundación que representan gane esta competencia.

El opening será un tributo a Selena y para ello tendremos en el escenario a Bianca Marroquín, Ally Brooke (exintegrante de Fifth Harmony) y El Dasa, cantando un medley con los éxitos ‘Como la flor’, ‘Si una vez’ y ‘Amor Prohibido’.

Algunos de los temas que nuestros participantes bailarán esta gala son: ‘She bangs’, de Ricky Martin; ‘ Eso y más’, de Joan Sebastian; ‘Night Fever’, de los Bee Gees; ‘Porque no le calas’, de Jenni Rivera; el clásico ‘Bésame mucho’ de Consuelo Velázquez y ‘Será que no me amas’, canción que hiciera famosa el cantante mexicano Luis Miguel.