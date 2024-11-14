Épicas colaboraciones y conmovedores homenajes marcan los Latin GRAMMY 2024

Este 2024, los Latin GRAMMY cumplieron 25 años, por lo que la noche estuvo a la altura del hito en su historia.

Reencuentros emocionantes, homenajes conmovedores y presentaciones electrificantes fueron algunas de las cosas que se vivieron en el festejo de la música latina, este 14 de noviembre.

#1 Presentación de Carlos Vives en Latin GRAMMY 2024

El colombiano fue nombrado Person of The Year por La Academia Latina de la Grabación, por lo que le dio inicio a la noche con una mezcla de los éxitos que han marcado su carrera.

#2 Joe Jonas se unió a Ela Taubert para una performance único

La colombiana se está haciendo de un lugar en el mundo de la música y dio una muestra de su talento con su dueto con el integrante de los Jonas Brothers, con quien tiene el dueto ‘¿Cómo pasó?’.

#3 Juan Luis Guerra interpretó 'Mambo 23'

El músico deleitó a los invitados con este tema y otros de su repertorio.

#4 Danny Ocean, Álvaro Díaz y Trueno debutan en Latin GRAMMY

Los artistas urbanos se presentaron por primera vez en los premios de La Academia Latina de la Grabación con un medley de 'Amor', 'Quién Te Quiere Como El Nene' y 'Tranky Funky'.

#5 Kali Uchis, Elena Rose y Emilia hicieron vibrar los premios

‘Te Mata’, ‘Caracas En El 2000’ y 'No_Se_Ve.mp3' fueron las canciones con las que mezclaron sus voces y compartieron escenario.

#6 Reik, Leonel García, Carlos Rivera, David Bisbal y Alejandro Fernández unieron sus voces

Los artistas rindieron un emotivo homenaje ‘in memoriam’ a las leyendas de la música latina Juan Gabriel, José José y Vicente Fernández. Un momento único que erizó la piel de todos los presentes.

#7 La salsa puso a bailar los Latin GRAMMY 2024

La India, Marc Anthony, Tito Nieves, Cristian Alicea, Grupo Niche, Luis Figueroa y Oscar D' León unieron sus voces en un número que celebró el legado de la salsa, con temas como ‘De mí enamórate’, ‘Una aventura’, ‘Llorarás’ o ‘Vivir lo nuestro’.

#8 Carlos Vives recibió el premio Person of the Year

Al aceptar el galardón de las manos de Jon Bon Jovi, el cantante señaló que la “música no tiene fronteras” y que todos “estamos conectados a través de nuestras raíces”. De igual manera, agradeció a otros músicos, sus padres, esposa y quienes trabajan a su lado.

#9 Carin León interpretó ‘Despídase bien’

El artista mexicano le imprimió el toque romántico a la noche con una presentación en vivo de su popular canción.

#10 Darumas dio una prueba de su talento

El trío llevó su tema ‘Francotirador’ al escenario para que todos conozcan su propuesta.

#11 Ángela Aguilar cantó con Leonardo Aguilar y Becky G en los Latin GRAMMY 2024

La artista de 21 años unió su voz a la de su hermano y su colega para una emocionante presentación en vivo de su tema en conjunto ‘Por el contrario’.

#12 Karol G se llevó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana

La colombiana fue la ganadora en dicha categoría y, al recibir el galardón, dio un emotivo agradecimiento a su familia, señalando su importancia en su vida.

#13 Pitbull y Jon Bon Jovi dieron un performance único

En el escenario de los Latin GRAMMY se combinó el rock en inglés con el reggaetón. En la edición 25 de los premios de la música latina, Pitbull y Jon Bon Jovi nos regalaron una interpretación única de ‘Now or Never’, su más reciente proyecto.

#14 Grupo Frontera puso a todos a cantar ‘El amor de mi vida’

La agrupación dio un performance único de su hit, con el que pusieron a cantar y bailar a los presentes en el Kaseya Center.

#15 Luis Fonsi repasó su trayectoria en Latin GRAMMY

El boricua hizo un recorrido por su carrera musical con un medley de tres de sus temas más populares, ‘No me doy por vencido’, ‘Despacito’ y ‘Santa Marta’.

#16 The Warning debutó en Latin GRAMMYS 2024