Lista completa de los nominados a los premios Latin GRAMMY 2021

Mejor Canción Alternativa

‘Agárrate’ - Rafa Arcaute, Pedro Campos & Nathy Peluso, compositores (Nathy Peluso)

‘Antidiva’ – Andrea Echeverri, compositora (Aterciopelados)

‘Confía’ – Gepe, compositor (Gepe & Vicentico)

‘Nominao’ - Alizzz, Jorge Drexler & C. Tangana, compositores (C. Tangana & Jorge Drexler)

‘Te Olvidaste’ - Omar Apollo, Rafa Arcaute, C. Tangana & Federico Vindver, compositores (C. Tangana & Omar Apollo)