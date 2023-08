Latin GRAMMY 2023: Róndine Alcalá, Mon Laferte, Simone Torres y Ana Villacorta López son las Leading Ladies of Entertainment

Hacer aportes para retribuir lo recibido y crear oportunidades para generaciones futuras son unos de los principales pilares del programa, y Leading Ladies of Entertainment se ha asociado con She Is The Music —entidad internacional sin fines de lucro dedicada a aumentar el número de mujeres en la música— y la Fundación Cultural Latin GRAMMY, para colaborar en un programa de mentoría. Se invitará a homenajeadas de previas ediciones de Leading Ladies a asesorar a aprendizas de She Is The Music. La alianza continuará creciendo el programa de mentoría del año pasado de Leading Ladies Connect TogetHER.