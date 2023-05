Latin GRAMMY 2023: ¿Dónde y cuándo se realizará la entrega de premios?

Para este 2023, la Semana del Latin GRAMMY incluirá la Gala a la Persona del Año, la Presentación de los Premios Especiales, el almuerzo Leading Ladies of Entertainment, el Best New Artist Showcase, celebración que tiene como fin reconocer a los nominados en la categoría de Mejor Nuevo Artista, la recepción para los nominados, entre otros festejos.