Latin GRAMMY 2023: Lista completa de artistas nominados

'Afro-Cuban Dances' - Kristhyan Benitez; Jon Feidner, album producer [Steinway & Sons]

'Albéniz & Granados Piano Works' - Luis López; Fernando Ortí Salvador, album producer [Anaga Classics]

'Cantata Negra' - Marvin Camacho & UCR Coral; Didier Mora, conductor; Marvin Camacho Villegas & Jorge Castro Ruiz, album producers [Marvin Camacho]

'Estirpe' - Pacho Flores; Carlos Miguel Prieto, conductor; Ingo Petry, album producer (Orquesta Sinfónica De Minería) [Universal Music Spain S.L.U.]

'Huáscar Barradas Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus' - Simón Bolívar Symphony Orchestra; Ollantay Velasquez, conductor; Huascar Barradas, Maria Cardemas, Eugenio Carreño & Eduardo Martinez Planas, album producers [Hb Records]