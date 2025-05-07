Las hijas de la señora García, gran final: ¿Dónde ver los finales alternativos de la telenovela?

En más de 70 capítulos, Las hijas de la señora García no ha dejado de sorprendernos con su intrigante trama. La telenovela de María Sorté, Oka Giner y Ela Velden se ha convertido en una de las favoritas del público, y muchos esperan su gran final por Univision.

Sin embargo, la producción de José Alberto “El Güero” Castro aún tiene varias sorpresas para sus fans, como los finales alternativos que tienen preparados además del definitivo.

¿Cuándo es el final de Las hijas de la señora García?

Las hijas de la señora García está por terminar, y el capítulo final se transmitirá el próximo lunes 12 de mayo de 2025 por Univision. Estará disponible en su horario regular, a las 9P/8C.

Ofelia es interpretada por María Sorté Imagen Instagram @lashijasdelasragarciaof

¿Dónde ver los finales alternativos de Las hijas de la señora García?



Puedes ver los finales alternativos de Las hijas de la señora García en el canal de Youtube de Univision. En ellos, podrás disfrutar de dos conclusiones diferentes a la que se transmitirá de manera principal a través de Univision.

¿Qué enredos debe resolver el final de Las hijas de la señora García?



El gran final de Las hijas de la señora García tendrá que resolver varios secretos y misterios que aún no se han solucionado en la trama de la telenovela.

Por un lado, se tendrá que revelar quién de los hermanos Portilla, si Nicolás o Arturo, es el verdadero hijo de Rocío.

También está la incógnita de si Juan sabrá que el hijo que espera Mar es de él, o si ella continuará con el acuerdo que tiene con Luis Portilla.

Falta por ver cuál será el final de Paula, y si la villana pagará como se merece por todas las fechorías que cometió a lo largo de la telenovela.

Además, queda pendiente la gran incógnita que el público está aguardando, y esa es con quién se quedará Valeria, si con Arturo, o con Nicolás Portilla.

Oka Giner nos reveló con quién se debería quedar 'Valeria' Imagen Instagram: @lashijasdelasragarciaof

Vota: ¿con quién quieres que se quede Valeria en el gran final de Las hijas de la señora García?



Y tú ¿con quién quieres que se quede Valeria en el gran final de Las hijas de la señora García? Puedes dar tu opinión en la gran votación de Univision, en la que tu opinión cuenta para saber qué 'team' de los hermanos Portilla eres.

Para hacerlo, solo debes ingresar a la página de Univision , y seleccionar a tu galán favorito para Valeria.