¿Cuándo termina Las hijas de la señora García? Todo sobre el gran final

Conforme se acerca el final de Las hijas de la señora García, las intrigas y misterios han ido saliendo a la luz entre los personajes de esta querida telenovela.

PUBLICIDAD

Sigue leyendo y entérate de todo lo que debes saber para disfrutar al máximo el capítulo final de esta historia protagonizada por María Sorté.

¿Cuándo es el final de Las hijas de la señora García en Univision?

El capítulo final de Las hijas de la señora García se transmitirá el próximo lunes 12 de mayo de 2025 por Univision, en su horario regular de las 9P/8C.

Las hijas de la señora García Imagen Mezcalent

¿Con quién se quedará Valeria en el gran final de Las hijas de la señora García?

Una de las preguntas más frecuentes entre los fans es con quién se quedará Valeria en el gran final de Las hijas de la señora García.

Hasta ahora, hemos visto cómo el personaje de Oka Giner ha desarrollado sentimientos tanto por Arturo (Brandon Peniche) como por Nicolás (Emmanuel Palomares), pero aún no se decide con quién de los hermanos Portilla compartirá su corazón.

Esta incógnita ha generado un gran debate en redes sociales, con seguidores divididos entre Arturo y Nicolás. Y tú ¿con quién quieres que se quede Valeria? Participa en la gran votación de Univision para elegir a tu galán favorito. Solo debes ingresar a la página de Univision, y elegir a tu favorito.

Oka Giner nos reveló con quién se debería quedar 'Valeria' Imagen Instagram: @lashijasdelasragarciaof

¡Las hijas de la señora García tendrá finales alternativos! Cuándo y dónde verlos!

La telenovela consta de 81 capítulos, incluyendo el último y esperado episodio final. Además, contará con dos finales alternativos que podrás disfrutar en el canal de Youtube de Univision.

Recuerda que todos los capítulos también están disponibles a través de ViX, el servicio de streaming en español más grande del mundo.

No te pierdas el emocionante final de esta telenovela que ha mantenido a la audiencia al borde del asiento. Descubre cómo se resuelven los conflictos y qué destino les espera a Valeria, Mar y su madre, Ofelia.