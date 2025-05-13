Las hijas de la señora García: ¿Con quién se queda Valeria? Así fueron los finales alternativos

Después de 82 capítulos de drama, intensidad, ambiciones y deseos, Las hijas de la señora García llegó a su final.

La producción de José Alberto 'El Güero' Castro no solo enamoró a sus fans con el último episodio, también con dos finales alternativos que ya están disponibles en el canal de Youtube de Univision .

El gran final de Las hijas de la señora García: ¿Con quién se quedó Valeria?

Tras el nacimiento de la hija de Mar y Juan, el final de Las hijas de la señora García dio un giro inesperado. Rocío le disparó sin querer a Nicolás, su propio hijo, y mientras se desangraba Luis Portilla le contó la verdad de su origen.

Sin embargo, el tiro no acabó con la vida de Nicolás, quien se pudo reunir con sus hermanos para planear los futuros proyectos de la empresa familiar.

Valeria recibió una atractiva propuesta de trabajo para seguir su carrera como modelo, Paula recibió su merecido en prisión al recibir heridas en su rostro, y Mar y Juan planeron el bautizo de su hija, a quien llamaron Luisa en honor al patriarca de los Portilla.

Rocío terminó en la cárcel por sus errores, y Nicolás decidió darse una oportunidad para conocer mejor a su madre biológica.

Las hijas de la señora García terminó con un convivio organizado por Ofelia en su propio hogar, en donde todos se reunieron para celebrar. Y a todo esto, ¿con quién se quedó Valeria? en este final se pudo ver a Valeria hablando con Nicolás y Arturo respecto a su gran decisión.

No obstante, no se escuchó lo que les dijo, pero se pudo ver un cálido abrazo entre los tres personajes. Esto dio a entender que ella no eligió a ninguno como tal, y muchos fans de la telenovela lo han interpretado como que Valeria se escogió a sí misma por encima de alguno de los hermanos Portilla.

Final alternativo: Valeria se queda con Nicolás en Las hijas de la señora García

En este final alternativo, que puedes ver en el canal de Youtube de Univision , Valeria escoge a Nicolás Portilla como su gran amor.

En él, se puede ver cómo Nicolás visita a Valeria en la casa de Ofelia, y le informa que ha tomado la decisión de irse a vivir a Boston.

Ante esto, Valeria le dice que no quiere estar lejos, y que se enamoró perdidamente de él. Nicolás no puede creer lo que ella le dice, y le confiesa que la ama. Finalmente sellan su amor con un apasionado beso.

Nicolás y Valeria en 'Las Hijas de la Señora García' Imagen Instagram @lashijasdelasragarciaof

Final alternativo: Valeria elige a Arturo en Las hijas de la señora García

En el otro final alternativo de Las hijas de la señora García, que puedes ver en el canal de Youtube de Univision, Valeria se queda con Arturo Portilla, a quien da vida Brandon Peniche. Esto en una escena muy similar al que el personaje de Oka Giner tiene junto a Nicolás, interpretado por Emmanuel Palomares.

Afuera de la casa de Ofelia, Arturo espera a Valeria, quien se reúne con él para informarle que no se irá a París para hacer como modelo una campaña publicitaria que le habían ofrecido.

En su lugar, ambos se confiesan su amor, y se dicen mutuamente que quisieran tener una segunda oportunidad para estar juntos. Después de decirse lo mucho que se aman, Valeria y Arturo cierran su historia con un tierno beso.