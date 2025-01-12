Las Hijas de la Señora García: esta noche vive su gran estreno por Univision

Este 13 de enero se estrena Las Hijas de la Señora García a las 9P/ 8C por Univision. Encabezada por María Sorté, Ela Velden, Oka Giner y un gran elenco, el melodrama te adentrará en un mundo donde la ambición hará que madre e hijas se enfrenten por el control y la libertad.

Entérate a continuación de más detalles de la telenovela producida por José Alberto Castro.

¿De qué trata Las Hijas de la Señora García?



Dueña de una infinita ambición, Ofelia García (María Sorté) soñará con un mundo de lujos y riquezas a sus pies. Para cumplir con su objetivo se dedicará en cuerpo y alma al cuidado de su hija Mar (Ela Velden), a quien presentará constantemente en audiciones para comerciales con la esperanza de que la fama y la fortuna la atrapen gracias a su belleza.

Dulce y tierna, Mar será incapaz de contradecir las palabras de su madre y se resignará a cumplir sus deseos con la ilusión de sacarla algún día de la pobreza. Para conseguirlo deberá ignorar los dictados de su corazón y olvidarse del verdadero hombre al que ama.

Por su parte, Valeria (Oka Giner) será muy distinta a su hermana menor. Aguerrida, sensata y realista, será una joven fuerte y trabajadora. A diferencia de Mar no se dejará manipular por su madre y se rebelará constantemente a sus mandatos.



En contraste con la vida de Ofelia y sus hijas, la familia Padilla será una de las más acaudaladas del país gracias a su empresa textilera. Conformada por Luis Portilla (Guillermo García Cantú), Arturo (Brandon Peniche), Nicolás (Emmanuel Palomares), Leonardo (Juan Diego Covarrubias) y Camila (Macarena Miguel), la familia vivirá una tragedia que los sumirá en el dolor.

Los mundos de las dos familias se unirán cuando los Padilla decidan buscar la nueva imagen comercial para su línea de ropa y Ofelia se empeñe en que Mar sea la elegida.

Esa decisión hará que el amor tome por sorpresa a todos los involucrados. Mientras Valeria hará temblar los corazones de Arturo y Nicolás, Mar encontrará en Luis una inesperada protección.

¿Quiénes conforman el elenco de Las Hijas de la Señora García?



Además de los roles protagónicos en los nombres de María Sorté, Ela Velden y Oka Giner, un talentoso elenco da vida al melodrama.

A los ya mencionados Guillermo García Cantú, Brandon Peniche, Emmanuel Palomares, Juan Diego Covarrubias y Macarena Miguel se unen Laura Flores y Geraldine Bazán como parte de la familia Padilla.

También Álex Perea, Luis Gatica, Nuria Bages, Roxana Castellanos, Mónica Dionne y Arlette Pacheco le pondrán su toque actoral a la novela.