Karsu, resumen del capítulo 3: ¿Quién es el niño al que vio en una lancha?

Después de 3 años, Karsu sigue sin superar la desaparición de su pequeño Kuzey. Su pérdida ha afectado cada aspecto de su vida, incluyendo la relación con su marido y sus hijas.

Pero en el capítulo 3 de Karsu, la fuerza de una madre , Karsu parece ver una luz en medio de la oscuridad, a la cual se aferrará para no perder las esperanzas. Te traemos el resumen de este tercer episodio.

PUBLICIDAD

La infidelidad de Reha en el capítulo 3 de Karsu, la fuerza de una madre

En el tercer capítulo de Karsu, la fuerza de una madre, Reha le hace una visita en medio de la noche a Hande, la amiga de su esposa. Se besan apasionadamente y terminan en la cama.

Hande le insiste en que deje a Karsu, y le insinúa que su mujer le está siendo infiel. Con la idea en la cabeza, Reha revisa el celular de Karsu y ordena a uno de sus empleados para que vigilar a su esposa.

Escena Karsu, la fuerza de una madre Imagen O3 Medya

¿Qué pasa con Filiz en el capítulo 3 de Karsu, la fuerza de una madre?

Mientras tanto, Filiz, la madre de Karsu, es detenida luego de acosar a un niño en la terminal de autobuses, pues ella no pierde la esperanza de encontrar a su nieto a pesar de lo mal que se siente consigo misma.

Al final del capítulo 3 de Karsu, la fuerza de una madre, Filiz se prepara para recibir a su nuevo inquilino, un joven misterioso que dice ser escritor.

La investigación de Karsu en el capítulo 3 de la novela turca

Karsu continúa además con su investigación independiente para encontrar a su hijo Kuzey. Sin embargo, el empleado de Reha la sigue y malinterpreta la situación, y le avisa a su jefe que Karsu está en la casa de otro hombre.

Lleno de furia, Reha llega a este lugar, y se enoja aún más cuando se da cuenta que Karsu le ha ocultado que ha seguido con una investigación por su cuenta.

Karsu lo enfrenta y le dice que él creyó que le estaba siendo infiel porque él sé lo es. Reha lo niega, pero su paranoia no cesa.

PUBLICIDAD

¿Karsu encuentra a su hijo en el capítulo 3 de Karsu, la fuerza de una madre?

Por otro lado, en el capítulo 3 de Karsu, la fuerza de una madre, Karsu se ofrece a llevar a su hija mayor, Tilsim, al paseo en bote que anteriormente le había negado.

Ambas pasan un agradable día madre-hija, pero una vez en el bote, Karsu ve otra embarcación con un hombre y un niño, y ella lo reconoce al pequeño de inmediatamente por un gesto que hace con su mano.

Desesperada, Karsu empieza a gritar el nombre de su hijo, y sin dudarlo se lanza al agua para nadar en dirección a él. Al llegar ahí, lo abraza con intensidad, pero el hombre que lo acompaña la aleja inmediatamente.

Karsu le explica la situación, que es su pequeño que se extravió hace algunos años, pero él insiste en que el niño es su hijo. Decidida a no perderlo de nuevo, Karsu lleva la situación hasta las autoridades, en donde el hombre y ella se enfrentan ante un policía.

Él explica que el niño lleva bajo su cuidado desde hace tres años, pues era el hijo de su difunta esposa, y la policía toma a Karsu de a loca.

El niño regresa con el hombre que dice ser su padre, y al final del capítulo 3 de Karsu, la fuerza de una madre, Tilsim se enoja con su mamá porque “arruinó” su supuesto día para ellas dos juntas.

Karsu, la fuerza de una madre

¿Dónde ver la telenovela turca Karsu, la fuerza de una madre?

Puedes ver Karsu, la fuerza de una madre, a partir del 13 de mayo en Univision, en el horario estelar de 9P/8C. ¡Cada vez se pone mejor, no te la pierdas!