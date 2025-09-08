TV SHOWS
Karsu, La Fuerza de una Madre
Karsu, La Fuerza de una Madre

Hoy gran final de Karsu, la Fuerza de una Madre

Luego de muchos obstáculos, dramas y también alegrías que presenciamos a lo largo de sus episodios, la telenovela Karsu, la Fuerza de una Madre llega a su fin este 8 de septiembre, a las 9P/8C por Univision.

foto.jpeg
Por:
Vanessa Mena.
Video Karsu es arrestada por la policía frente a sus hijos

Karsu, la Fuerza de una Madre es una de esas novelas que te hacen llorar, reír, emocionarte y reflexionar, todo al mismo tiempo.

Esta producción turca, transmitida por Univision, es una auténtica joya y ha conquistado a miles de espectadores por su intensa trama, personajes entrañables y giros que te mantienen pegado a la pantalla.

Karsu, la fuerza de una madre
Karsu, la fuerza de una madre
Imagen O3 Medya

Luego de todas las desgracias que ha sufrido y los obstáculos que ha superado, la historia de Karsu llega a su fin y este 8 de septiembre se transmite el capítulo final de la telenovela a las 9P/8C.

Más sobre Karsu, La Fuerza de una Madre

Karsu, La Fuerza de una Madre: Capítulo completo 83
42:17

Karsu, La Fuerza de una Madre: Capítulo completo 83

Karsu, La Fuerza de una Madre
Kıvanç encuentra al hombre con el que Karsu se casará
4:31

Kıvanç encuentra al hombre con el que Karsu se casará

Karsu, La Fuerza de una Madre
Karsu, La Fuerza de una Madre: Capítulo completo 82
42:15

Karsu, La Fuerza de una Madre: Capítulo completo 82

Karsu, La Fuerza de una Madre
Karsu es arrestada por la policía frente a sus hijos
4:00

Karsu es arrestada por la policía frente a sus hijos

Karsu, La Fuerza de una Madre
Karsu, La Fuerza de una Madre: Capítulo completo 81
42:17

Karsu, La Fuerza de una Madre: Capítulo completo 81

Karsu, La Fuerza de una Madre
Reha descubre la trampa que Karsu puso para ver a sus hijos
3:58

Reha descubre la trampa que Karsu puso para ver a sus hijos

Karsu, La Fuerza de una Madre
Karsu, La Fuerza de una Madre: Capítulo completo 80
42:17

Karsu, La Fuerza de una Madre: Capítulo completo 80

Karsu, La Fuerza de una Madre
Karsu le suplica a Lale que proteja a sus hijos de Hande
4:04

Karsu le suplica a Lale que proteja a sus hijos de Hande

Karsu, La Fuerza de una Madre
Karsu, La Fuerza de una Madre: Capítulo completo 79
42:17

Karsu, La Fuerza de una Madre: Capítulo completo 79

Karsu, La Fuerza de una Madre
Karsu se llena de terror al ver que su hija sufrió un accidente
3:58

Karsu se llena de terror al ver que su hija sufrió un accidente

Karsu, La Fuerza de una Madre

Sinopsis de la telenovela turca Karsu, la Fuerza de una Madre

Karsu es una madre amorosa, valiente y resiliente que haría lo que fuera por sus tres hijos.

Su vida da un giro devastador cuando, durante un viaje a Estambul, su propia madre, Filiz, pierde de vista a uno de los niños: Kuzey, quien se extravía. Este descuido marca el inicio de una travesía emocional llena de dolor y lucha, pero también de esperanza.

Karsu, la fuerza de una madre
Karsu, la fuerza de una madre
Imagen O3 Medya

Por si fuera poco, a lo largo de los episodios vemos a Karsu enfrentarse a la traición de su esposo Reha, quien no solo la abandona emocionalmente, también se une a Hande en un plan para arrebatarle a sus hijos.

Pero Karsu no se rinde. Con la ayuda de personas como Hassan, logra acercarse a sus pequeños e incluso consigue empleo en la escuela donde estudian.

El elenco de la telenovela Karsu, la Fuerza de una Madre

Los actores que conforman el reparto de la telenovela turca son Özge Özpirinçci como Karsu, Demet Akbağ como Filiz y Necip Memili como Reha. Cada uno aporta una carga emocional que hace que los conflictos se sientan reales y profundos.


