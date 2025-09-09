Así fue el gran final de Karsu, la fuerza de una madre: ¿Logró recuperar a sus hijos?

Video Karsu se casa nuevamente con el único deseo de recuperar a sus hijos

La telenovela turca Karsu, la Fuerza de una Madre llegó a su fin y esto es lo más relevante que pasó en el último episodio. Estuvo lleno de emociones, dramas y una última sorpresa.

Tras ser arrestada frente a sus hijos, Karsu pide a Lale que cuide a sus sobrinos y los proteja de su exesposo Reha, pues sabe que no son felices viviendo con él. Ella acepta.

Al enterarse de que debe casarse para recuperar la custodia, Karsu busca un candidato mediante un contrato. Kivanc le sugiere a su amigo Yan, lo que despierta su interés por saber más de él.

Mientras tanto, Filiz y Hassan inician una relación. Él le ofrece ayudar a Karsu a conseguir una entrevista de trabajo en una empresa de comida, tras conocer su difícil situación, gesto que Filiz agradece profundamente.

La psicóloga que evalúa a los hijos de la protagonista le dice a Lale que Tilsim y Deniz presentan problemas emocionales por la ausencia de su madre, por lo que ella lleva a Deniz a convivir con Karsu para mejorar el estado de ánimo de ambos.

Karsu finalmente conoce a Yan y acuerdan casarse por conveniencia y divorciase una vez que ella recupere a sus hijos. La ceremonia se realiza con Kivanc e Irmak como testigos, y Karsu le agradece a su 'nuevo esposo' por su apoyo.

Después, la protagonista asiste a la empresa de comida para ser entrevistada por el supuesto dueño, Bora Bozbeyli, pero no logra verlo, ya que él se va debido a una emergencia y deja a Karsu esperando por mucho tiempo.

Reha y Hande discuten porque ella asegura que no debío separar a sus hijos de Karsu. Además, lo acusa de ser un mal padre porque él no está criando a sus hijos y la deja encerrada en casa con ellos para que los cuide, aunque ella no lo desea.

La historia se complica cuando la policía se acerca a Filiz y le revela que Hassan es un criminal y buscan que pague por sus crímenes. A cambio de su cooperación para atraparlo, le ofrecen saldar todas las deudas de Karsu.

Aunque al inicio duda, Hassan la sorprende en su casa y le propone matrimonio con un enorme anillo, lo cual la deja sin palabras.

Por último, Karsu regresa a la empresa de comida. Molesta porque la hacen esperar demasiado, se va, pero en el elevador se topa con Bora Bozbeyli. Aunque no se muestra su rostro, la reacción de Karsu sugiere que lo conoce.