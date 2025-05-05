Karsu, la fuerza de una madre: ¿Cuándo y a qué hora se estrena esta inspiradora novela turca?

Video Adelanto Karsu, la fuerza de una madre

Karsu no es solo una mujer, es una madre con un corazón lleno de amor... pero también con algo de resentimiento y culpa.

¿De qué trata la novela turca Karsu, la fuerza de una madre?

La telenovela Karsu, la fuerza de una madre (I Am Mother) tiene una gran historia. Atrapada en un matrimonio tóxico con Reha, Karsu renuncia a su felicidad por el bien de sus hijos. Pero el destino tenía otros planes y su vida da un vuelco cuando su hijo Kuzey le es arrebatado. Por un descuido de su propia madre Filiz, el niño desaparece.

Karsu junto a dos de sus dos hijos Imagen TelevisaUnivision



Luego de esto, el mundo de Karsu se desmorona y su vida se convierte en una búsqueda desesperada para recuperar a su pequeño.

Tres años después, lo imposible ocurre y encuentra a su hijo, pero él no la recuerda. En sus ojos ya no hay amor, solo rencor. En ese tiempo fue criado por Ozan, un extraño que se ganó el cariño del pequeño, y que ahora, sin saberlo, se convierte en rival del amor más puro que existe: el de una madre.

Karsu pensaba que tenía la vida perfecta Imagen TelevisaUnivision

Los personajes de la telenovela Karsu, la fuerza de una madre

Karsu (Özge Özpirinçci): Una mujer valiente y una madre amorosa. Su vida ha sido marcada por sacrificios, pero nada la detendrá para recuperar a su hijo, aunque tenga que enfrentarse al mundo entero.

Karsu no se rendirá en su búsqueda Imagen TelevisaUnivision

Filiz (Demet Akbağ): Una abuela cuya vanidad y egoísmo la llevaron a cometer un error que cambió el destino de toda la familia. Su arrepentimiento llega tarde y su hija se lo hará saber.

Para Filiz la apariencia es lo más importante Imagen TelevisaUnivision

Reha Özkan (Necip Memili): El hombre que alguna vez dijo amar a Karsu, pero que no dudó en traicionarla. Incapaz de soltarla, se convierte en un obstáculo más en su doloroso camino.

Reha se convertirá en un obstáculo más para Karsu Imagen TelevisaUnivision

Ozan: Un alma noble que cuidó de Kuzey como si fuera su propio hijo. Se enamora de Karsu, sin saber que entre ellos hay un pasado doloroso y una verdad que lo cambiará todo.

Ozan será un ángel para Kuzey Imagen TelevisaUnivision

Atilla: El oscuro y seductor mafioso que se hace pasar por escritor, pero oculta secretos tan intensos como sus sentimientos por Karsu. Él también luchará por su amor, a cualquier precio.

Atilla oculta secretos y sus sentimientos a Karsu Imagen TelevisaUnivision

El regreso de Özge Özpirinçci a Univision, gracias a Karsu, la fuerza de una madre

Özge Özpirinçci dio vida a la entrañable Bahar en la novela turca Mujer, la cual se transmitió por Univision y ahora está disponible en ViX.

El melodrama Mujer nos cuenta la historia de supervivencia de Bahar, una joven viuda con dos hijos. Ella fue abandonada por su madre cuando era pequeña y luego se quedó sola tras la pérdida de sus abuelos. Después, Sarp llega a su vida, se enamora perdidamente y tienen a sus hijos Nisan y Doruk.

¿Cuándo y a qué hora se estrena Karsu, la fuerza de una madre?

La telenovela turca, también conocida como I Am Mother, se estrena por Univision este 13 de mayo, en el horario de las 9p/8c.