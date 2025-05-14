Así fue el estreno de Karsu, la fuerza de una madre: el capítulo 1 es desgarrador

Video El amor de madre de Karsu vivirá la peor pesadilla

Ya puedes ver Karsu, la fuerza de una madre por Univision

Los fans de las novelas turcas tienen una gran sorpresa en Univision: el estreno de Karsu, la fuerza de una madre (I Am Mother). Esta llegó en sustitución de Las hijas de la señora García, cuyo gran final se transmitió el 12 de mayo (y los finales alternativos en el canal de YouTube de Univision). Así, Karsu se estrenó el 13 de mayo en el horario estelar de 9P/8C.

Esta telenovela sigue la historia de Karsu, interpretada por la famosa actriz turca Özge Özpirinçci. Ella es una mujer que, aunque está atrapada en un matrimonio tóxico, prioriza el bienestar de sus hijos por encima de su felicidad.

Sin embargo, su vida cambia completamente cuando por descuido de su propia madre Filiz (Demet Akbağ), uno de sus hijos desaparece. El mundo de Karsu se viene abajo, y se embarca en una compleja búsqueda.

Tres años después lo encuentra, y descubre que el pequeño ha sido criado por un hombre llamado Ozan, a quien ahora considera su padre. Karsu deberá recuperar el cariño de su hijo, mientras lidia con otros problemas como las infidelidades de su esposo y el encuentro con otros posibles amores.

Karsu, la fuerza de una madre Imagen O3 Medya

¿De qué trató el primer capítulo de Karsu, la fuerza de una madre?

En el gran estreno de Karsu, la fuerza de una madre en Univision, pudimos conocer a los personajes que protagonizan esta apasionante historia, así como sus motivaciones.

El primer capítulo inicia con el nacimiento de la hija de Karsu, al cual llega de visita la madre de la propia Karsu, Filiz. Ella se muestra como una mujer desinteresada y superficial, la cual no sabe convivir por mucho tiempo con su familia.

El marido de Karsu, Reha, es un hombre poco empático que ayuda poco a Karsu en la crianza de sus hijos. Y es que además de la recién nacida, Karsu tiene otros dos hijos, incluyendo al pequeño Kuzey de cuatro años, quien se muestra muy celoso por la llegada de su hermanita.

Desesperada por lidiar con todo ella sola, Karsu le pide ayuda a su mamá para que se lleve con ella a Kuzey una semana para cuidarlo. Pero en un descuido Filiz pierde de vista al pequeño, quien entre la multitud de una terminal de autobuses se sube a un vehículo equivocado.

Desesperada y angustiada, la abuela Filiz reporta la desaparición de Kuzey a las autoridades. En este primer capítulo de Karsu, la fuerza de una madre, nos muestran también que una mujer que acaba de perder a su hijo es quien encuentra al pequeño, y lo hace pasar por suyo para aliviar su dolor.

Filiz debe enfrentar a Karsu, quien rompe en llanto y furia ante la pérdida, y ante los reproches de su madre de que ella no quería cuidar a Kuzey. Karsu le dice que a partir de ese momento ella ya no tiene madre, y su marido le promete que encontrarán a su hijo.

Karsu, la fuerza de una madre Imagen O3 Medya

¿Quién conforma el elenco de Karsu, la fuerza de una madre?



Özge Özpirinçci lidera el elenco de Karsu, la fuerza de una madre. Ella es un rostro conocido en Univision, pues también protagonizó Mujer, telenovela turca que se transmitió en 2023.

En Karsu, la fuerza de una madre, interpreta a la propia Karsu, una mujer valiente que no descansará hasta encontrar a su hijo.

Por otra parte, Demet Akbağ da vida a Filiz, la madre de Karsu, una mujer fría y superficial, cuya falta de atención lleva a la desaparición de su nieto.

Necip Memili se mete en el papel de Reha Özkan, el distante esposo de Karsu que más allá de apoyarla en la adversidad, le es infiel y le hace pasar más dolor.

Metin Akdülger da vida a Ozan, el hombre que cuida del hijo de Karsu como si fuera suyo durante el tiempo que este desaparece. Él desarrolla un fuerte vínculo con el pequeño, y cuando conoce a Karsu se enamora de ella sin saber que hay un secreto entre los dos.

Mina Akdün interpreta a Atilla, un mafioso que se hace pasar por misterioso escritor. Él también buscará el corazón de Karsu.

¿Dónde y cuándo ver Karsu, la fuerza de una madre?



Puedes ver Karsu, la fuerza de una madre, a partir del 13 de mayo en Univision, en el horario estelar de 9P/8C. ¡No te puedes perder esta intrigante producción turca!