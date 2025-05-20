TV SHOWS
Así fue el desgarrador reencuentro de Karsu con su hijo en el capítulo 5 de esta novela turca

En el episodio 5 de Karsu, la fuerza de una madre (I Am Mother) una prueba de ADN confirma que Denis es su hijo perdido Kuzey, pero reconstruir su vínculo emocional será más difícil de lo esperado.

Univision Fallback Image
Por:
Berenice Güemes.
Video Karsu, La Fuerza de una Madre: Capítulo completo 4

Karsu intenta una y otra vez acercarse a Kuzey, pero él la rechaza. La escena en la clínica, donde llora desconsoladamente y la culpa por el examen de ADN, revela la profunda confusión que vive el niño.

Aunque la ley le da la razón a Karsu, eso no borra los fuertes lazos que el pequeño Kuzey construyó con quien considera que es su padre: Ozan.

Karsu intenta acercarse a su hijo perdido - Karsu, la fuerza de una madre
Karsu intenta acercarse a su hijo perdido - Karsu, la fuerza de una madre
Imagen Karsu, la fuerza de una madre

Filiz sigue causando problemas de Karsu, la fuerza de una madre

En medio de este drama, Filiz continúa con sus propias maquinaciones: busca emparejar a su sobrina con el nuevo inquilino Atila y sigue pagando a un detective para espiar a Karsu, sin saber que podría estar siendo estafada.

Filiz tratando de encontrarle pareja a Atila - Karsu, la fuerza de una madre
Filiz tratando de encontrarle pareja a Atila - Karsu, la fuerza de una madre
Imagen Karsu, la fuerza de una madre

La desgarradora separación de Kuzey y Ozan que le rompe el corazón a Karsu


El momento más desgarrador llega cuando Ozan, con lágrimas en los ojos, entrega a Kuzey con la protagonista y su esposo Reha. A pesar de la alegría de Karsu, el niño se aferra a su padre adoptivo, pues no comprende por qué tiene que separarse de él.

Cuando Ozan se despide, Kuzey corre tras él, se aferra a su pierna y le suplica que no lo deje en la casa de esos extraños.

El pequeño Denis corre para alcanzar a su padre, Ozan
El pequeño Denis corre para alcanzar a su padre, Ozan
Imagen Karsu, la fuerza de una madre


La escena marca el clímax emocional del episodio y deja en evidencia el profundo dolor que implica esta transición forzada.

Ozan se marcha destrozado de casa de Karsu
Ozan se marcha destrozado de casa de Karsu
Imagen Karsu, la fuerza de una madre


Al día siguiente, el ambiente en la casa es tenso. Nadie ha dormido bien. Kuzey lloró toda la noche y Karsu enfrenta el dolor de tener a su hijo cerca, pero emocionalmente lejano.

El pequeño Denis lloró toda la noche por su papá, Ozan
El pequeño Denis lloró toda la noche por su papá, Ozan
Imagen Karsu, la fuerza de una madre

Hande quiere recuperar a Reha, el esposo de Karsu

Mientras tanto, Hande, la supuesta amiga de Karsu, reaparece con intenciones ocultas. Busca recuperar su relación con Reha, pero él la rechaza.

Hande está furiosa y lanza una amenaza antes de marcharse, pero Reha no hace ningún intento por detenerla, dejando entrever que su vida también ha cambiado con la llegada de Kuzey.

Este episodio retrata con crudeza que el vínculo madre e hija no siempre es inmediato y que, para sanar, se necesita mucho más que una prueba de ADN.

El reencuentro tan esperado ha llegado, pero con él, también el dolor, el rechazo y nuevas tensiones que amenazan con fracturar aún más los vínculos familiares.

No te pierdas un solo capítulo de Karsu, la fuerza de una madre, de lunes a viernes a las 9p/8c por Univision.

Denis rechaza a Karsu y sufre por Ozan
Denis rechaza a Karsu y sufre por Ozan
Imagen Karsu, la fuerza de una madre
Relacionados:
