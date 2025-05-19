Karsu, resumen del capítulo 4: Karsu creen haber encontrado a Kuzey y enfrenta a Ozan
En el capítulo 4 de Karsu, la fuerza de una madre la protagonista cree haber encontrado a su hijo Kuzey y recupera su confianza con una impactante transformación que incomoda a Hande. La tensión crece con Ozan, quien exige respuestas antes de realizar la prueba de ADN. ¡No te lo pierdas de lunes a viernes a las 9p/8c por Univision!
En el episodio 4 de Karsu, la fuerza de una madre la historia da un giro profundamente emocional, cuando Karsu llega a casa con una noticia que podría cambiarlo todo: cree que encontró a su hijo Kuzey, quien se perdió hace tres años.
¿Karsu encontró a su hijo perdido Kuzey?
Con el corazón lleno de esperanza se lo cuenta a Reha y juntos comienzan a trazar el camino para demostrar legalmente que el niño es suyo. La emoción se mezcla con ansiedad, mientras se preparan para iniciar un proceso judicial que podría confirmar el vínculo de sangre entre madre e hijo.
Sin perder tiempo, Karsu y Reha buscan el apoyo de un abogado para solicitar oficialmente una prueba de ADN. El juicio no es sencillo, pero finalmente logran ganar la batalla legal y consiguen el permiso necesario para que Kuzey, ahora conocido como Denis, se someta a la prueba genética.
Reah, el esposo de Karsu, la engaña con su amiga Hande
Mientras tanto, el drama se intensifica cuando descubrimos que Reha mantiene un romance oculto con Hande, la mejor amiga de Karsu, lo que podría poner en peligro la relación de confianza entre ellas.
Ozan cuidó a Kuzey (Denis) como a un hijo
Ozan, el hombre que ha criado a Denis como propio, toma un rol fundamental en el capítulo. Tiene una conversación íntima con el niño, explicándole que pronto se realizará una prueba para determinar quién es su verdadera madre.
Al escuchar el nombre de Karsu, Denis rompe en llanto y recuerda a la mujer como alguien amenazante, a quien conoció en una situación confusa cuando estaban en un bote. Ozan, con ternura y firmeza, lo calma asegurándole que siempre estará a su lado, sin importar lo que ocurra.
Días antes del examen, Ozan decide enfrentar a Karsu. En una conversación cargada de tensión, le pide que, si la prueba confirma que Denis es su hijo, le permita seguir viéndolo. Pero también lanza una dura pregunta: si el resultado es negativo, ¿cómo compensará Karsu el daño causado?
Con una frase que resuena con fuerza, Ozan cierra el diálogo diciendo: “Señora, he sido su madre y su padre todo este tiempo”. Su declaración plantea una nueva pregunta: ¿estamos ante el inicio de una batalla legal y emocional entre Karsu y Ozan por la custodia del pequeño Kuzey?
No te pierdas el próximo episodio de Karsu, la fuerza de una madre. La verdad está a punto de revelarse, y las emociones seguirán a flor de piel.