Karsu: una historia de dolor, amor incondicional y reencuentros que te atrapará

Video Karsu se aterra al creer que volvió a perder a su hijo y enfrenta a Atila

Las novelas turcas se han ganado el corazón del público latino gracias a sus historias intensas y profundamente emocionales ( hay varias disponibles en Univision y en ViX).

Karsu, la historia de una madre no es la excepción y nos ofrece una trama que hipnotiza con cada episodio y nos recuerda que el amor maternal no conoce límites.

Karsu perdió a su pequeño hace tres años

¿De qué trata la telenovela turca Karsu, la fuerza de una madre?

La historia gira en torno a Karsu, una mujer que carga con una profunda herida: la pérdida de su segundo hijo, Kuzey, quien desapareció cuando estaba bajo el cuidado de su abuela materna.

Este doloroso hecho rompe la relación entre ambas mujeres por años. Sin embargo, el destino da un giro inesperado cuando Karsu encuentra a Kuzey, solo para descubrir que el verdadero reto apenas comienza.

La vida feliz de Karsu se derrumbó al perder a Kuzey

Kuzey ha crecido creyendo que su figura paterna es Ozan, el hombre que ha sido madre y padre para él durante todo este tiempo. Ahora, Karsu deberá ganarse el amor de su hijo desde cero, enfrentando la desconfianza, la confusión y los lazos emocionales que Kuzey formó con quien considera su verdadera familia.

Karsu solo quiere que Kuzey sea feliz con su familia

A esta carga emocional se suma una nueva traición: Karsu descubre que Reha, su esposo, la engaña con su mejor amiga. Sin hogar ni rumbo claro, decide buscar refugio en el único lugar que podría ayudarla a sanar: su familia materna, lo que inevitablemente la obliga a confrontar su pasado y el dolor que la separó de su madre.

¿Dónde y cuándo ver Karsu, la fuerza de una madre?

Disfruta de esta poderosa historia de lunes a viernes a las 9p/8c por Univision. Con cada capítulo, Karsu, la fuerza de una madre se posiciona como una de las novelas turcas más intensas y cautivadoras del momento.

Sigue la historia de Karsu, la fuerza de una madre por Univision



Karsu, la fuerza de una madre es más que un drama: es un viaje emocional lleno de giros inesperados, personajes complejos y un mensaje universal sobre el perdón, la maternidad y la esperanza. No te la pierdas en Univision, donde cada noche se convierte en un mar de emociones.