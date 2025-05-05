Karsu, la fuerza de una madre y otras novelas turcas que te encantarán (velas en Univision y ViX)

Video El amor de madre de Karsu vivirá la peor pesadilla

El mundo de las telenovelas no sería el mismo sin la complejidad e intensidad de las producciones turcas. Si nunca has disfrutado de una de ellas, esta es tu oportunidad.

Entra a ViX y disfruta de los mejores títulos de los melodramas de medio oriente y déjate conquistar por estas grandes historias llenas de drama, amor fraternal y pasión.

PUBLICIDAD

Y recuerda que Karsu, la fuerza de una madre se estrena el martes 13 de mayo a las 9p/8c por Univision.





Karsu, la fuerza de una madre (I Am Mother)

Karsu no solo tiene un gran elenco, también una cautivadora historia. Ella es una mujer que vive una pesadilla dentro de su matrimonio con Reha, y su única felicidad y motor para seguir adelante son sus hijos. Pero la vida le tendrá preparada una mala jugada: su hijo Kuzey se pierde cuando está bajo el cuidado de su abuela materna Filiz.

Desde este momento, el mundo de Karsu se derrumba y todo gira en torno a la búsqueda del pequeño. Un milagro ocurre cuando tres años después lo encuentra, pero el niño no la recuerda. Este creció bajo los cuidado y cariño de Ozan, por lo que Karsu ahora tendrá que luchar por recuperar el cariño de su propio hijo.

Karsu: la fuerza de una madre, estrena este 13 de mayo 9p/8c por Univision Imagen TelevisaUnivision

¿Qué culpa tiene Fatmagül? (¿Fatmagül'ün Suçu Ne?)

Esta historia fue tan famosa, que algunos la llaman 'La madre de las telenovelas turcas'. ¿Qué culpa tiene Fatmagül? cuenta la historia de una joven humilde que vive en un pueblo costero, y es abusada sexualmente por tres hombres ricos, esto poco antes de casarse con Mustafa (Fırat Çelik).

Kerim (Engin Akyürek) y sus amigos millonarios y poderosos salen a celebrar la próxima boda de Selim, junto con Vural y Erdoğan. En medio del festejo se encuentran con Fatmagül (Beren Saat) en la playa y ahí comienzan a acosarla y después abusan de ella.

Al día siguiente es encontrada herida en la playa. Al enterarse Mustafá de lo sucedido enloquece, la maltrata y decide cancelar su compromiso.

PUBLICIDAD

Ante la complicada situación de Fatmagül, es obligada a casarse con uno de sus verdugos, Kerim. Sin embargo, después se descubrirá que él no fue participe del abuso y un amor sincero surgirá entre ellos, ayudándole a Fatmagül a sanar sus heridas.

Si quieres maratonear con la historia de Fatmagül, entra aquí y disfrútala en ViX.

¿Qué culpa tiene Fatmagül? - (Fatmagül'ün Suçu Ne? - 2010) Imagen TelevisaUnivision

Amor eterno (Kara Sevda)

Esta multipremiada historia es protagonizada por los actores turcos Neslihan Atagül, Burak Özçivit y Kaan Urgancıoğlu. Fue transmitida por Univision, convirtiéndose en un éxito en la cadena.

Cuenta la historia de Nihan (Neslihan Atagül) y Kemal (Burak Özçivit), quienes se conocen de una manera muy peculiar y el amor surgió instantáneamente.

Kemal tiene que mudarse para trabajar en una mina y mientras tanto Nihan es obligada a comprometerse con Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), amigo de la familia y su eterno enamorado que hará todo por tenerla.

Emir orquestará un supuesto crimen para inculpar al hermano de Nihan y así poder forzarla a casarse con él. Ahí comenzará el martirio, pues su corazón siempre estuvo con Kemal.

El desenlace de esta novela dejó al público en shock, por eso te invitamos a revivirlo en ViX.

El amor de Nihan y Kemal en Amor Eterno Imagen TelevisaUnivision

Madre (Anne)

Basada en una serie japonesa, Madre es una historia desgarradora sobre el vínculo que se crea entre una profesora sustituta, Zeynep (Cansu Dere), y una niña víctima de abuso. En un acto de desesperación y amor, Zeynep decide huir con la pequeña para protegerla, convirtiéndose en su madre adoptiva.

PUBLICIDAD

La trama resalta el poder del instinto maternal y la valentía para romper ciclos de violencia. Es una serie emocionalmente intensa con actuaciones sobresalientes. También está disponible en ViX.

Zeynep se convirtió en la protectora de la pequeña Melek Imagen TelevisaUnivision

Mujer (Kadin)

Una mujer que lucha contra todo, así puede resumirse esta emotiva historia protagonizada por Bahar (Özge Özpirinçci, una madre viuda que cría sola a sus hijos mientras enfrenta enfermedades, carencias y secretos del pasado.

La serie mezcla drama familiar, romance y suspenso, con una protagonista admirable cuya fortaleza inspira. Bahar es el alma de la historia y su evolución emocional mantiene al espectador conectado desde el primer episodio. Disponible junto a muchos títulos más en ViX.

Bahar con sus más grandes amores Nisan y Doruk Imagen TelevisaUnivision

Estas novelas turcas no solo son entretenidas, también ofrecen una mirada profunda a las emociones humanas, las relaciones familiares y la cultura turca.

Si te gustan este tipo de producciones, no te pierdas el estreno de Karsu: la fuerza de una madre este martes 13 de mayo a las 9p/8c por Univision.