juego de voces 'Juego de Voces': Estos fueron los equipos que ganaron en las pasadas temporadas Aquí te revelamos qué equipos lograron coronarse en las ediciones anteriores de este exitoso reality musical, que muy pronto volverá a encender la pantalla chica.

Video Ellos son la primera pareja confirmada de la tercera temporada de Juego de Voces

‘Juego de Voces’ se ha consolidado como uno de los formatos más llamativos de la televisión abierta en México. Este reality enfrenta a grandes figuras de la música en intensos duelos vocales organizados por generaciones o temáticas específicas. Semana a semana, los equipos suman puntos tras cada presentación hasta definir al gran vencedor de la temporada.

Bajo la conducción de Angélica Vale, el programa combina talento, nostalgia y momentos emotivos, convirtiéndose en una cita imperdible para disfrutar en familia cada domingo por la noche.

‘Juego de Voces’ 2024: Equipo ganador ‘Los herederos’

Juegos de Voces, Lucero Mijares, Melenie Carmona, Mía Rubin, Joss Álvarez y Eduardo Capetillo Jr son los herederos. Imagen TelevisaUnivision



La edición inaugural de ‘Juego de Voces’ enfrentó a dos equipos formados por padres famosos contra sus herederos, bajo los nombres de Los consagrados y Los herederos. Tras varias semanas de competencias intensas, el equipo de Herederos fue coronado como el gran ganador de la temporada.

Equipo ganador – Los Herederos:

Joss Álvarez (hijo de Isabel Lascurain)

Melenie Carmona (hija de Alicia Villarreal)

Eduardo Capetillo Gaytán (hijo de Eduardo Capetillo)

Lucero Mijares (hija de Manuel Mijares)

Mía Rubín Legarreta (hija de Erik Rubín)

Este grupo demostró que el talento de la nueva generación está listo para brillar en grande.

‘Juego de Voces’ 2025: Equipo ganador Las Leyendas

Video Lucero, Yuri, Mijares y Emmanuel ganan Juego de Voces 2025



En 2025, el formato regresó con un duelo entre dos equipos estelares: Las Leyendas y Las Estrellas. En esta batalla musical, con íconos como Yuri, Emmanuel, Lucero, Mijares y Lucerito Mijares participando, el equipo Las Leyendas fue el vencedor de la temporada.

Equipo ganador – Las Leyendas:

Emmanuel

Yuri

Lucero

Manuel Mijares

Por su parte, el equipo rival Las Estrellas incluyó a figuras como Lucerito Mijares, Yahir, María León y Alexander Acha, quienes dieron grandes momentos durante la competencia.

‘Juego de Voces 2026: Hermanos y Rivales’

Video ¡Por fin! Ellas son las románticas hermanas de esta nueva temporada de Juego de Voces



La tercera entrega del reality, titulada ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’, promete un giro emocionante: parejas de hermanos competirán codo a codo en el escenario. La producción ya reveló a los dúos que formarán parte de esta temporada, y el estreno está programado para el 22 de marzo de 2026.

Estas son las parejas de hermanos que participarán:

José Luis y Raúl, integrantes del dúo Río Roma

Ernesto y Jorge D’Alessio

Esteban Silvas Carreón y Walo Silvas, destacando la presencia del vocalista de Banda MS

Mayte e Isabel Lascurain, quienes aportan su experiencia y sabor musical

El nuevo formato “Hermanos y Rivales” explora tanto la complicidad familiar como la competencia fraternal.