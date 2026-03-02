'Juego de Voces': Estos fueron los equipos que ganaron en las pasadas temporadas
Aquí te revelamos qué equipos lograron coronarse en las ediciones anteriores de este exitoso reality musical, que muy pronto volverá a encender la pantalla chica.
‘Juego de Voces’ se ha consolidado como uno de los formatos más llamativos de la televisión abierta en México. Este reality enfrenta a grandes figuras de la música en intensos duelos vocales organizados por generaciones o temáticas específicas. Semana a semana, los equipos suman puntos tras cada presentación hasta definir al gran vencedor de la temporada.
Bajo la conducción de Angélica Vale, el programa combina talento, nostalgia y momentos emotivos, convirtiéndose en una cita imperdible para disfrutar en familia cada domingo por la noche.
‘Juego de Voces’ 2024: Equipo ganador ‘Los herederos’
La edición inaugural de ‘Juego de Voces’ enfrentó a dos equipos formados por padres famosos contra sus herederos, bajo los nombres de Los consagrados y Los herederos. Tras varias semanas de competencias intensas, el equipo de Herederos fue coronado como el gran ganador de la temporada.
Equipo ganador – Los Herederos:
- Joss Álvarez (hijo de Isabel Lascurain)
- Melenie Carmona (hija de Alicia Villarreal)
- Eduardo Capetillo Gaytán (hijo de Eduardo Capetillo)
- Lucero Mijares (hija de Manuel Mijares)
- Mía Rubín Legarreta (hija de Erik Rubín)
Este grupo demostró que el talento de la nueva generación está listo para brillar en grande.
‘Juego de Voces’ 2025: Equipo ganador Las Leyendas
En 2025, el formato regresó con un duelo entre dos equipos estelares: Las Leyendas y Las Estrellas. En esta batalla musical, con íconos como Yuri, Emmanuel, Lucero, Mijares y Lucerito Mijares participando, el equipo Las Leyendas fue el vencedor de la temporada.
Equipo ganador – Las Leyendas:
- Emmanuel
- Yuri
- Lucero
- Manuel Mijares
Por su parte, el equipo rival Las Estrellas incluyó a figuras como Lucerito Mijares, Yahir, María León y Alexander Acha, quienes dieron grandes momentos durante la competencia.
‘Juego de Voces 2026: Hermanos y Rivales’
La tercera entrega del reality, titulada ‘Juego de Voces: Hermanos y Rivales’, promete un giro emocionante: parejas de hermanos competirán codo a codo en el escenario. La producción ya reveló a los dúos que formarán parte de esta temporada, y el estreno está programado para el 22 de marzo de 2026.
Estas son las parejas de hermanos que participarán:
- José Luis y Raúl, integrantes del dúo Río Roma
- Ernesto y Jorge D’Alessio
- Esteban Silvas Carreón y Walo Silvas, destacando la presencia del vocalista de Banda MS
- Mayte e Isabel Lascurain, quienes aportan su experiencia y sabor musical
El nuevo formato “Hermanos y Rivales” explora tanto la complicidad familiar como la competencia fraternal.
Para más detalles, entrevistas y actualizaciones sobre ‘Juego de Voces’, sigue entrando al sitio oficial del reality show.