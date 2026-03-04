juego de voces ¿Ricardo Margaleff regresa a ‘Juego de Voces 2026’? Aquí te contamos lo que sabemos La tercera temporada del exitoso reality musical está a punto de estrenarse y la expectativa no deja de crecer, especialmente ante la duda sobre el regreso de uno de sus conductores más queridos.

La nueva entrega de ‘Juego de Voces’ 2026 arrancará en los próximos días con todo listo para sorprender al público. Con Angélica Vale confirmada como conductora oficial y cuatro parejas de hermanos preparadas para subir al escenario, el entusiasmo está al máximo. Ahora, la gran pregunta es si Ricardo Margaleff volverá a formar parte de esta esperada tercera temporada.

Ricardo Margaleff regresa a la tercera temporada de ‘Juego de Voces’ 2026

Ricardo Margaleff.



El conductor volverá con su carisma y diversión a la tercera temporada de ‘Juego de Voces: Hermano y rivales’, y será el conductor digital del programa que en esta ocasión pondrá a competir a cuatro parejas de hermanos famosos que lo darán todo en el escenario.

Las parejas de hermanos que estarán en el reality musical son: Raúl y José Luis Roma (Río Roma), Jorge y Ernesto D'Alessio, Walo y Esteban Silvas, Camila y Alex Fernández e Isabel y Mayte Lascurain, de Pandora.

De esta forma Ricardo Margaleff sigue conquistando la pantalla chica con grandes proyectos como ‘Juego de Voces’ 2026 en el que le pondrá su toque de comedia al reality musical que ha conquistado al público desde hace tres ediciones.

