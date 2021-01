El Brujo Mayor predice corazones rotos, nuevos amores y embarazos en los famosos este 2021

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez : De acuerdo con este experto en la lectura del tarot, la pareja no se reconciliará ni seguirá junta, aunque “él (Lorenzo) es el más interesado en regresar por intereses económicos y de otro tipo”.

Ninel Conde : Perderá la custodia de su hijo Emmanuel y al parecer no le irá muy bien con su nuevo matrimonio con Larry Ramos. “No creo que dure mucho tiempo… Evidentemente ella es la que conflictúa todo, no puede estar en paz”.

Belinda y Christian Nodal: No se casarán ya que, a juicio de El Brujo Mayor, es él quien no entra en el ambiente de la cantante, "lo cual será una carga que Christian no aguantará y se le romperá el corazón”.