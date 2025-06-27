Boda Jeff Bezos y Lauren Sánchez: 27 vestidos de la novia, 80 vuelos privados, invitados y más

Video Comienza la lujosa boda de Jeff Bezos con un desfile de estrellas y una fuerte advertencia

El Gordo y La Flaca tiene en exclusiva toda la cobertura de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, la cual se realizará este viernes 27 de junio en Venecia y durará todo el fin de semana.

Jordi Martin, enviado de El Gordo y la Flaca , ha reportado durante toda la semana previa al evento los detalles poco conocidos de este enlace en el que artistas de Hollywood, políticos, celebridades y más se han dado cita y se encuentran alojados en los hoteles más lujosos, Aman y Gritti Palace, de la ciudad.

¿Dónde será y cuánto costará la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez?



De acuerdo con el paparazzi Jordi Martin, todos los preparativos y la fiesta principal tendrán un costo de 10 millones de dólares.

En cuanto al lugar en el que se realizará, por ahora es un misterio, ya que de hecho se tuvo que cambiar la sede a petición del alcalde de la ciudad por las protestas que se han desatado en contra del enlace. Los rumores apuntan a que podría ser en la isla de San Giorgio Maggiore donde se lleve a cabo gran parte del festejo y la ceremonia podría ser en el yate propiedad de Jeff Bezos, el cual está valuado en 500 millones de dólares.

Los 27 vestidos de Lauren Sánchez y 80 aviones privados para invitados



Uno de los vestidos que utilizará la novia será diseñado por Oscar de la Renta y se sabe que durante los días del festejo utilizará 27 cambios de ropa, todos de diseño exclusivo para ella y la ocasión.

Además, se confirmó la llegada de 80 vuelos privados contratados por el magnate para garantizar la llegada de sus invitados a la celebración y un sinfin de medidas anti paparazzi para que no sean captados por las cámaras de los medios.

Famosos invitados a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez



La lista está integrada por poco más de 250 invitados entre los que destacan Ivanka Trump y su esposo, Kim y Khloé Kardashian, Kylie y Kris Jenner, Orlando Bloom, Leonardio DiCaprio, así como los deportistas Tom Brady y Michael Jordan.

También se ha visto turisteando por la ciudad al magnate Bill Gates, el cantante Usher, la reina de Jordania, entre muchas otras celebridades. Los hijos de Jeff Bezos y su papá, quien es de origen cubano, también han llegado para ser parte del festejo.

Boda Jeff Bezos y Lauren Sánchez: protestas en Venecia



La población veneciana y activistas se han manifestado en contra de que se realice esta fastuosa boda en la ciudad y han realizado protestas pacíficas como fue el armado de una figura que representa a Jeff Bezos y el lanzamiento de billetes falsos con su cara.

Su descontento se debe a que los días que abarque la fiesta estarán cerradas muchas zonas de la ciudad, lo cual afectará no solo a los habitantes, sino a los turistas que no podrán ingresar a visitar lugares representativos de Venecia.