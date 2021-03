"Soy su unicornia": Niurka Marcos habla de su relación con Marko Peña y revela que él "relincha" en la intimidad

Entre risas y abrazos con su novio, a quien conoció cuando él la contrató para participar en un video musical, Niurka se dejó ver muy relajada: "Eso es lo que me mata de él, que es divertido y no tiene vergüenza ". Además, sin tapujos, y con el consentimiento de su pareja, contó una anécdota muy íntima de los dos.

"Un día estábamos haciendo el amor y de pronto $%&#$ él que es súper divertido, cuando está en el momento del éxtasis del orgasmo, se puso a relinchar, mira yo no sabía si reír, yo me quedé así, mira, yo decía en mi mente, no es cierto, está bromeando $%&$&, tiene que ser broma , en mi mente, y él #$%& lo estaba haciendo serio, hasta que terminó relinchó todo lo que le dio la gana. Cuando terminó, mira, nos metimos hora y media riéndonos, cómo no voy a estar feliz", exclamó divertida la cubana.