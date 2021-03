"Hay que orar mucho por esta niña": Lili Estefan entiende por qué Melenie Carmona calló que fue víctima de abuso

" Estamos llenos de tabúes los hispanos ", expresó La Flaca tras enterarse del caso de la joven, quien tenía 16 años al momento del abuso y presuntamente no lo denunció en su momento, y tampoco lo contó a su padre, a petición de su familia materna, para no afectar la salud de su abuela, quien se encuentra muy enferma.

" Sé que va a arder Troya, pero no me importa ", expresó la joven en un video, luego de relatar cómo otros familiares minimizaron el asunto, llegando a decirle que el abuso que sufrió pudo ser solo su imaginación y que evitara el escándalo si se daba a conocer la noticia. En tanto, el actor Arturo Carmona, quien está presente en la vida de su hija y la apoya en su carrera como modelo, ya anunció que tomará acciones legales contra el presunto abusador de Melenie .

"La hija de Alicia Villarreal menciona que su padre no lo sabe, pero no dice si su madre lo sabía ", resaltó Raúl de Molina, además de cuestionar cuál es la identidad del agresor de la joven y si también sería menor de edad cuando ocurrieron los hechos.

Según el testimonio compartido por la joven, ella habría acudido a sus familiares inmediatamente después del abuso y fue entonces que le pidieron callarlo para no perjudicar la salud de su abuela. "Esto lo digo a título personal, yo no creo que haya sido tanta ayuda cuando la madre le dice a la hija: 'Vamos a guardar silencio '", expresó Tanya.

" La abuela no se va a morir de eso. Muchas de las personas latinas, no sé si todo el mundo hace lo mismo, pero tratan de ocultar, en una enfermedad: 'No vamos a decírselo a la abuela... y tienen este lío que no quieren decírselo a nadie", afirmó Raúl de Molina.