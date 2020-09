La fuerte disputa entre la suegra de Kobe Bryant y su hija Vanessa que salió a la luz en El Gordo y La Flaca

Este lunes 21 de septiembre, El Gordo y La Flaca publicó una entrevista exclusiva en donde la suegra de Kobe Bryant habló por primera vez del supuesto abandono en que su hija, Vanessa Bryant, la tiene. Sofía Urbieta, de 67 años, denunció a su hija de haberla corrido del hogar que habitaba y de haberle pedido que le entregara el auto que manejaba; además la acusó de no dejarla ver a sus nietas.

La charla corrió a cargo del periodista David Valadez, quien visitó a la abuela de Natalia, Bianka, Capri y Gianna en un apartamento semivacío, en el que se pueden ver solo algunos muebles y el par de sillas en el que se realizó la charla.

Ante las cámaras, Sofía Urbieta explicó de qué manera se tomó la decisión de despojarla de la casa que, asegura, Kobe le regaló: "Estábamos sentadas un día Natalia, Vanessa y yo. Y mi baby, Natalia, no podía estar donde vivían antes, porque cada que bajaba se le figuraba ver a su padre y a mi Gigi sentados en el sofá como siempre", relató.

Fue entonces que, según Urbieta, Vanessa preguntó: "¿Cuál casa vendemos?". La elegida fue la de 'grandma'.

Urbieta afirma que su hija Vanessa le dijo "Necesito que te salgas de esta casa". Se refería a la propiedad ubicada en una comunidad privada de Irvine, California, que tiene una superficie de dos mil 400 pies cuadrados, tres habitaciones y dos baños y medio.





La madre de Vanessa Bryant señaló que esta vivienda nunca estuvo a su nombre, sino que los documentos estaban firmados por la secretaria de la oficina de los Ángeles, Erika Williams, quien, según TMZ, fue nombrada representante legal de Natalia y Bianka, en marzo pasado. Hasta ahora, la propiedad no ha sido puesta a la venta.

Pero este no fue el único bien material del que debió despedirse, según relató, Vanessa Bryant también le pidió el auto: "Me dijo que ella quería su carro y lo quería ahora. Se lo llevaron y ya lo vendió, ese carro ya no existe", recordó la señora mientras lamentaba no tener "a dónde ir".

Explicó que aunque actualmente vive en el apartamento en el que se realizó la entrevista, solo podrá hacerlo hasta el 21 marzo próximo. Sofía Urbieta asegura que su hija le advirtió que después de esa fecha se las tendría que arreglar como pudiera.

La suegra del legendario basquetbolista también lamentó no haber podido ver a sus nietas: "Fui a buscarlas y me quitaron de la lista. (Vanessa) me dijo: 'Puedes verlas en Facetime, háblales'. Entonces le hablé, pero mi hija nunca me contestó", acusó.

Aunque Sofía recuerda que el basquetbolista le repetía: "Tú nunca vas a estar desamparada, tu casa es tu casa", casi ocho meses después de la muerte de 'Black Mamba' dice haberse visto en la necesidad de ofrecer una entrevista para hablar del trato que le estaba dando su hija.

Después de recoger las declaraciones de la abuela de Natalia, Bianka, Capri y Gianna, el reportero de El Gordo y La Flaca buscó a Vanessa Bryant para pedirle su réplica. La viuda del basquetbolista fallecido en enero de 2019 envió una carta en la que se puede leer:







La viuda de Bryant acusó a su madre de haberse quitado sus joyas de diamantes y de haber guardado los muebles "para que parezca que no tiene mi apoyo". Explicó que, junto con el atleta, la ha estado apoyando durante los últimos 20 años "y sigo haciéndolo, además de su pensión alimenticia mensual". Vanessa, por su parte, reveló que no recibió apoyo físico ni emocional de parte de su madre, tras el fallecimiento de su esposo y su hija.

Finalizó su misiva:



Kobe Bryant murió el 26 de enero pasado, luego de que el helicóptero en el que viajaban él y otros ocho pasajeros se estrellara en una ladera de la localidad de Calabasas, California. Sofía Urbieta, quien está divorciada y lastimada de la espalda, por lo que no puede trabajar, señaló que la muerte de su yerno le dolió demasiado: "Se me fue parte de mí. Ese mismo día le dije también a mi hija: '¿Por qué no me fui yo primero, en vez de ellos?'.

La madre de Vanessa Bryant también detalló que era falso que Kobe y Vanessa tuvieran un acuerdo de no viajar juntos en el mismo helicóptero: "Hacía dos semanas, antes del accidente, todos se habían ido a ver a Gigi a jugar", dijo.