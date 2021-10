José Ron detalla sus incontables tatuajes: aquellos dedicados a exnovias y hasta el más sexy

En el ámbito laboral, el también protagonista de Rubí aseguró: "creo que si cuando iba empezando estuviera así de rayado, creo que hubiera sido demasiado complicado", pero con el tiempo se ha ido abriendo camino por su talento y no duda en que se realizará más. "Yo he ido con el tiempo tatuándome, y la gente que me contrata sabe que me los puede tapar. Y si algún momento llega un proyecto en el que no me quedó por los tatuajes, mi forma de pensar es que no era para mí", destacó.