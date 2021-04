"No tengo nada en común con él": hermano de Joan Sebastian dice no tener relación con José Manuel Figueroa

Con una misa en Juliantla, Guerrero, fue conmemorada la vida de Joan Sebastian en el que habría sido su aniversario número 70, donde estuvieron presentes algunos miembros de su familia y fue notoria la ausencia de sus hijos José Manuel y Julián Figueroa.

El Gordo y La Flaca estuvo en esta celebración religiosa donde le preguntamos a Federico Figueroa, hermano del cantante fallecido en 2015, sobre la relación con su sobrino José Manuel Figueroa y así contestó: "Yo no tengo comunicación con él porque no hemos estado de acuerdo en las declaraciones que ha hecho y no tengo nada que hablar con él", dijo tajante.

Cargando Video... Con lágrimas en los ojos, Federico Figueroa dijo lo que más lamenta de la muerte de Joan

Para dejar en claro que no existe ningún contacto con el hijo de Joan Sebastian, agregó: " No tengo nada en común con él, ni fú ni fá. Dios lo bendiga. Hay gente con la que no quiero estar en mi vida, hay gente con la que sí quiero estar y es válido".

Desde el fallecimiento de 'El Poeta del Pueblo', Federico y José Manuel han tenido diferencias, pues al hermano de Joan Sebastian nunca le ha parecido que su sobrino hable de los temas familiares en los medios de comunicación y, al parecer, la situación no ha cambiado entre los dos.

Cargando Video... "Que se preparen": Juliana Figueroa, hija de Joan Sebastian, amenaza a sus hermanos por dejarla fuera de la herencia

"En la vida si vas a ver algo que sea con gusto y con cariño, sin hipocresías y sin mentiras. Yo no soy hipócrita, yo no digo mentiras, puedo tener muchos defectos, pero ser chismoso no es uno de ellos", concluyó Federico Figueroa para El Gordo y La Flaca.

Al término de la misa nuestras cámaras también captaron a Marcelina Figueroa, hija de Joan Sebastian y Alina Espín, y fue cuestionada sobre el caso de su media hermana Juliana, quien aseguró la estaban dejando fuera de la herencia de su padre. "¿Te sorprendieron las declaraciones?", le preguntó la prensa, a lo que ella dijo: "Sí, pero no he hablado con ella y no puedo opinar nada".

Además, la joven destacó que su media hermana, de quien Julián Figueroa declaró hace unas semanas estar distanciado, no puede decir que la repartición de la herencia haya sido injusta porque "no ha habido repartición y ese es un tema que me parece que, sobre todo en su cumpleaños (de Joan Sebastian), no es lo importante. Pero no ha habido tal repartición. No creo que a mi papá le hubiera gustado este tipo de situación", señaló Marcelina.