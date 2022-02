"Es mi alma gemela": Clarissa Molina y Vicente Saavedra le cuentan su historia de amor a Raúl de Molina

Clarissa Molina, de 30 años, y Vicente Saavedra, de 39, celebraron el Día de San Valentín con una íntima entrevista concedida a Raúl de Molina, a quien le contaron los pormenores de su relación.

Como toda una novela, la presentadora de El Gordo y La Flaca y su novio narraron cómo inició el amor. Se conocieron en 2018, en la película 'Qué León', pues él era el mánager y productor de Ozuna, artista con quien Clarissa protagonizó la cinta.

En ese entonces, Vicente se encontraba en una relación y, a pesar de que la presentadora lo buscó en Instagram y vio su perfil, sabía que no era el momento.

"Cuando la conocí dije 'que linda', pero en ese momento yo compartía con otra persona, no podía mirar para el lado, pero sí sabía que era una mujer muy guapa", Vicente Saavedra



Pasaron los años y en Premio Lo Nuestro de 2021 volvieron a coincidir, momento en el que la chispa se encendió, pero fue en Premios Soberano que inició el cortejo, las invitaciones a cenar no se hicieron esperar y desde entonces son inseparables.

Ambos están más enamorados que nunca y así nos lo hicieron saber a través de las cámaras de El Gordo y La Flaca. El brillo en los ojos de la dominicana es innegable, pues considera a su novio como su "alma gemela" mientras que la caballerosidad y dulzura del productor salta a la vista.

Para Clarissa es muy importante que sea el show que la ha visto crecer profesionalmente quien conozca de su propia voz cómo surgió su historia de amor. Por eso, con la naturalidad que la caracteriza afirmó que fue la "personalidad" de su galán lo que la enamoró.

"Es una persona con un gran corazón, la gente lo ve bien serio, yo lo veía bien serio, pero cuando uno ya lo conoce es un tipazo, es una persona que le gusta ayudar, es un gran padre", Clarissa Molina



Vicente, padre de Ava, Gia y Miabella, también tuvo la oportunidad de confesar cómo Clarissa lo flechó, sin antes escuchar a Raúl nombrar todos los logros que la presentadora ha tenido en su carrera, pues pasa por su mejor momento tanto en el terreno profesional, con su nueva película 'Flow Calle', como en el personal al encontrar a su hombre ideal.

"Es la primera vez que tengo una mujer al lado, con el respeto de la madre de mis hijas, que realmente me cuida, que me dice 'vente', que me agarra, que me balancea la situación", Vicente Saavedra



La ganadora de MQB All Stars también se tomó un tiempo para reflexionar sobre el papel de su novio como padre y, admitiendo su error, confesó que hace un tiempo le habría dicho a ElGordo que no saldría con un hombre con hijos, pero su mentalidad cambió al conocer a Vicente.

Clarissa habla del amor como nunca antes

Al parecer solo era cuestión de encontrar al indicado para que Clarissa se inspirara a compartir su felicidad con sus fans; y así lo hizo el pasado 10 de septiembre de 2021 cuando le gritó al mundo que tenía una relación con Vicente, noviazgo que inició a mediados de junio de ese año.

Desde entonces, las muestras de cariño para con su novio son las protagonistas en las redes sociales, comparten momentos en casa, llegan juntos a importantes eventos y presentaron a su primera mascota en común, Azuul.

Él dice ser celoso, la familia de Clarissa ya le dio el 'visto bueno' y ¿hay planes de boda?

La pregunta obligada de Raúl de Molina para la dominicana y su novio durante esta entrevista exclusiva fue: ¿quieren casarse? Entre risas, Clarissa respondió con un 'sí' mientras Vicente fue más diplomático y dijo que "está en eso", pero sin duda busca que la pedida de mano sea "un momento especial".

En el día de los enamorados se regalan obsequios como símbolo de amor y, para los fans de esta hermosa pareja, el beso final fue suficiente para creer que son 'el uno para el otro'.