En exclusiva, la despedida de JLo sin tapabocas y tras paralizar la 5ta. Avenida en NYC (también se tocó la cara 🤦‍♀️)

El tradicional encendido de las luces navideñas que adornan los aparadores de la tienda Saks Fifth Avenue en Nueva York, se realizó este lunes en la noche, y este año tuvo como invitado a Alex Rodríguez , quien acudió de la mano de Jennifer López .

Alex Rodríguez estuvo como invitado para encender las luces en la fachada de la tienda Saks Fifth Avenue, un llamativo espectáculo de luces y sonido que siempre es una atracción en esta ciudad y para lo cual hubo todo un equipo de seguridad dispuesto a cuidar a la pareja, además de que la 5ta Avenida fue cerrada exclusivamente para ellos .

Tras el encendido de las luces y posar para algunas fotos, A-Rod y JLo salieron apresurados del lugar, manteniendo la sana distancia con sus fans ; sin embargo, "pudimos ver como 'La Diva', una vez adentro del vehículo, se quitó la mascarilla, se despidió de una mujer rubia y, aunque no podemos asegurar si las manos de ambas se tocaron, JLo sí se tocó la cara" , alertó Gelena Solano en su reporte.

No solo eso, Gelena agregó: "JLo, recuerda lo que dicen los médicos, no te toques la cara que el covid aún anda suelto y no nos hemos vacunado".