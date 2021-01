Raúl de Molina se 'indigna' con Danilo Carrera: no quiso hablarle de la ruptura con Michelle Renaud

De Molina no ocultó este martes, 26 de enero, que la respuesta que recibió de su ex compañero de trabajo no le gustó. "'Cosita Linda', por favor, es El Gordo y La Flaca... ¿Qué se cree 'Cosita Linda'?", cuestionó en broma el presentador, mientras que Lili Estefan intentó poner en contexto por todo lo que Danilo Carrera debe estar pasando.

Poco antes de que ellos hicieran su anuncio, a Gruber le preguntaron sobre esos rumores. "¿Cómo? No, Danilo tiene una pareja, Michelle Renaud, y la verdad es que los tres nos llevamos muy bien, somos muy profesionales, así que no, eso no va a pasar". Quienes dijeran eso, insistió, "no me molestan, porque no está sucediendo, yo creo que todo el mundo está consciente de que eso no está sucediendo. No me molesta para nada".