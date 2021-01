El Brujo Mayor predice soledad y enfermedades para Donald Trump y Joe Biden

El futuro difícil para Donald Trump

Y las cosas podrían empeorar más para Donald Trump, según el Brujo Mayor, si no controla su temperamento. "Trump se va a enfermar demasiado, al punto de, si no se cuida o si sigue con esos caprichos y con esas bilis que está haciendo, puede llegar hasta a morirse ", sentenció.

Joe Biden también debe cuidarse



"No creo que dure más de cuatro años por su edad, porque podría enfermarse, por su edad, no por otra cosa", afirmó el adivino. " Pasan sus cuatro años y se retira, pero no se retira porque no quiera seguir siendo presidente de Estados Unidos, sino por salud", aseguró el Brujo Mayor.