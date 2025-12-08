Doménica Montero: ¿Dónde ver HOY el gran estreno de la telenovela?

Angelique Boyer regresa a las telenovelas con ‘Doménica Montero’, producción que la reúne con Carlos Bardasano tras el éxito ‘Amar a Muerte’. Ahora, este nuevo melodrama por fin verá hoy la luz por Univision y aquí te contamos cómo y dónde verla.

¿Dónde ver el gran estreno de ‘Doménica Montero’?

Disfruta del emocionante primer episodio de ‘Doménica Montero’ en las siguientes opciones que tenemos para ti:

- A través de la señal en vivo de tu televisión del canal Univision en punto de las 9P/8C

- Entra a ViX a la misma hora y en la señal EN VIVO podrás ver en tiempo real la telenovela

- Al día siguiente podrás encontrar el capítulo completo, por si no pudiste verlo, en el sitio oficial de la telenovela

Doménica Montero Imagen TelevisaUnivision

Con estas tres opciones podrás ver a Angelique Boyer, Marcus Ornellas, Scarlet Gruber, Brandon Peniche, Diego Amozurrutia y un gran reparto en este melodrama de TelevisaUnivision que estamos seguros te conquistará desde su inicio.