Doménica Montero: ¿Dónde ver HOY el gran estreno de la telenovela?

Angelique Boyer regresa a las telenovelas con ‘Doménica Montero’, producción que la reúne con Carlos Bardasano tras el éxito ‘Amar a Muerte’. Ahora, este nuevo melodrama por fin verá hoy la luz por Univision y aquí te contamos cómo y dónde verla.

Disfruta del emocionante primer episodio de ‘Doménica Montero’ en las siguientes opciones que tenemos para ti:

- A través de la señal en vivo de tu televisión del canal Univision en punto de las 9P/8C
- Entra a ViX a la misma hora y en la señal EN VIVO podrás ver en tiempo real la telenovela
- Al día siguiente podrás encontrar el capítulo completo, por si no pudiste verlo, en el sitio oficial de la telenovela

Con estas tres opciones podrás ver a Angelique Boyer, Marcus Ornellas, Scarlet Gruber, Brandon Peniche, Diego Amozurrutia y un gran reparto en este melodrama de TelevisaUnivision que estamos seguros te conquistará desde su inicio.

¿De qué trata ‘Doménica Montero’? Entérate AQUÍ.

Disfruta a partir de hoy de esta emocionante historia de lunes a viernes por Univision.

