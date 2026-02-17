Angelique Boyer y las mejores fotos exclusivas detrás de cámaras de 'Doménica Montero' previo al final
Te presentamos en exclusiva imágenes de Angelique Boyer detrás de escenas impactantes de 'Doménica Montero', que termina hoy por Univision
Video Mercedes arriesga su vida por Pedro | Doménica Montero | Capítulo 49
Tras más de dos meses de transmisión, 'Doménica Montero' llega este martes 17 de febrero a su impactante final con un capítulo en el que conoceremos por fin cuál será el desenlace de la querida protagonista de este exitoso melodrama, estelarizado por Angelique Boyer.
¿Será feliz al lado de Luis Fernando? ¿Se hará cargo sola del bebé que espera? Descúbrelo hoy en punto de las 9P/8C en Univision, pero antes aquí te compartimos en exclusiva imágenes de la actriz posando divertida y feliz mientras grababa las escenas de esta gran telenovela.
Las mejores fotos exclusivas de Angelique Boyer
Verónica Merchant, Arleth Terán, Alejandro Tommasi y Angelique Boyer felices en las grabaciones de la telenovela.
Imagen TelevisaUnivision
Aquí con su 'pareja' de telenovela en pose galanes de telenovela.
Imagen TelevisaUnivision
Nuestra querida Angelique junto al productor Carlos Bardasano.
Imagen TelevisaUnivision
Aquí alistándose para grabar una de las escenas de la telenovela.
Imagen TelevisaUnivision
Y, como siempre, mandando todo su amor a sus fans.
Imagen TelevisaUnivision
Disfruta todo lo que hemos preparado para ti de la telenovela en el sitio oficial de 'Doménica Montero' y no te pierdas los capítulos recientes.
