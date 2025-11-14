Angelique Boyer estelariza 'Doménica Montero': ¿de qué trata la telenovela?
'Doménica Montero' se estrena el próximo 8 de diciembre por Univision. Te contamos un poco la sinopsis de esta historia
Angelique Boyer y Marcus Ornellas iniciaron el pasado 4 de julio de 2025 las grabaciones de la telenovela ‘Doménica Montero’, la nueva producción de Carlos Bardasano para TelevisaUnivision.
Este melodrama llegará a la pantalla chica el próximo 8 de diciembre por Univision y ViX.
¿De qué trata ‘Doménica Montero’?
‘Doménica Montero’ (Angelique Boyer) es la historia de una respetada y reconocida empresaria y filántropa, considerada una de las novias más codiciadas del país, y quien el día de su boda es plantada en el altar.
Humillada, traicionada y convertida en el blanco del morbo social, Doménica decide huir y refugiarse en una antigua hacienda de sus padres. Allí marcada por el dolor, enfrentará nuevas adversidades y conocerá a Luis Fernando (Marcus Ornellas) dueño de la hacienda vecina y, como ella, con un pasado doloroso.
Entre ellos surge una fuerte conexión, aunque ella ha jurado jamás darse una nueva oportunidad en el amor.}
¿Quiénes protagonizan ‘Doménica Montero’?
Además de Angelique Boyer y Marcus Ornellas, la telenovela ‘Doménica Montero’ cuenta con un reparto espectacular que incluye a Diego Amozurrutia, Arcelia Ramírez, Alberto Estrella, Alejandro Ávila, Nuria Bages, Alejandro Tommasi, Veronica Merchant, Arleth Terán, Paola Toyos, Gaby Mellado, José Manuel Rincón, Gonzalo Peña, Fermín Martínez, Néstor Rodulfo, Regina Villaverde, Ana de Villa, Graco Sendel, Javier Ponce, Daniela Cordero, María de Villa, Boris Duflos, Ivan Ochoa, Javo Benitez, Renata Rivas, Olivia Duflos, Ligia Uriarte y Alejandra Robles Gil, entre otros.