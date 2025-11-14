Angelique Boyer estelariza 'Doménica Montero': ¿de qué trata la telenovela?

Angelique Boyer y Marcus Ornellas iniciaron el pasado 4 de julio de 2025 las grabaciones de la telenovela ‘Doménica Montero’, la nueva producción de Carlos Bardasano para TelevisaUnivision.

Este melodrama llegará a la pantalla chica el próximo 8 de diciembre por Univision y ViX.

¿De qué trata ‘Doménica Montero’?

‘Doménica Montero’ (Angelique Boyer) es la historia de una respetada y reconocida empresaria y filántropa, considerada una de las novias más codiciadas del país, y quien el día de su boda es plantada en el altar.

Humillada, traicionada y convertida en el blanco del morbo social, Doménica decide huir y refugiarse en una antigua hacienda de sus padres. Allí marcada por el dolor, enfrentará nuevas adversidades y conocerá a Luis Fernando (Marcus Ornellas) dueño de la hacienda vecina y, como ella, con un pasado doloroso.

Entre ellos surge una fuerte conexión, aunque ella ha jurado jamás darse una nueva oportunidad en el amor.}

Doménica Montero Imagen TelevisaUnivision

¿Quiénes protagonizan ‘Doménica Montero’?