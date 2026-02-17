Kiara se arroja al barranco; así grabó Scarlet Gruber el final de la villana de 'Doménica Montero'
Descubre en imágenes cómo se grabó el final de 'Kiara', interpretada por Scarlet Gruber, en la telenovela
Scarlet Gruber dio mucho de qué hablar como la malvada prima 'Kiara' en 'Doménica Montero', la telenovela que este martes 17 de febrero llegó a su gran final tras conquistar a la audiencia tras 50 impactantes capítulos.
La actriz volvió a los antagónicos tras dar vida a Gloria Trevi en 'Ellas soy yo' y protagonizar 'El precio de amarte' y lo hizo con gran éxito pues se ganó el amor y odio de los fans quienes no soportaban que le hiciera ver su suerte a 'Doménica' durante toda la trama.
En el último capítulo de la telenovela, la villana se vio acorralada por 'Doménica' y 'Luis Fernando' y pagó muy caro su maldad. En exclusiva, te presentamos imágenes de cómo se grabó la escena en la que, tras pelear con su prima, Kiara se arroba al vacío para ponerle fin a su vida y evitar la justicia.
Las mejores imágenes detrás de cámaras de Scarlet Gruber
