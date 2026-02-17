Doménica montero Doménica Montero: Todo lo que debes saber del GRAN FINAL hoy por Univision La historia de pasión, traición y redención llega a su desenlace este día con el gran final de Doménica Montero, que se transmitirá hoy por Univision

Video Mercedes arriesga su vida por Pedro | Doménica Montero | Capítulo 49

La espera terminó. Después de semanas de intensos conflictos, revelaciones y momentos que mantuvieron al público al filo del asiento, Doménica Montero llega a su gran final hoy a las 9P/8C por Univision.

La telenovela, que conquistó a la audiencia con su mezcla de drama, romance y secretos familiares, promete un episodio lleno de emociones fuertes, decisiones definitivas y un cierre que podría marcar a sus protagonistas para siempre.

Video Doménica corre de las greñas a Kiara y la echa a la calle

¿A qué hora y dónde ver el final de Doménica Montero?

El último capítulo se transmitirá hoy en punto de las 9P/8C por Univision, consolidándose como una de las apuestas fuertes de la temporada.

A lo largo de la historia, Doménica Montero presentó una trama marcada por la lucha interna de su protagonista, enfrentando traiciones, injusticias y decisiones que pusieron a prueba su fortaleza.

El capítulo final promete responder las preguntas que la audiencia ha planteado en las últimas semanas:

- ¿Triunfará el amor de Doménica y Luis Fernando?

- ¿Habrá justicia para Kiara y Genaro?

- ¿Doménica encontrará finalmente la paz?

Video Doménica cachetea dos veces a Kiara

Desde su estreno, Doménica Montero destacó por su narrativa intensa y personajes complejos. El personaje de Doménica logró conectar con la audiencia gracias a su determinación y resiliencia, mientras que los antagonistas generaron conversación constante en redes sociales por sus decisiones polémicas.

Además, la producción apostó por escenarios impactantes, conflictos familiares profundos y una historia de amor marcada por obstáculos.

Si has seguido cada capítulo, este es el momento que estabas esperando. Prepara los pañuelos y alístate para un cierre que podría convertirse en uno de los más comentados del año.