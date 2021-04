Gala Montes es Valentina en Diseñando tu Amor, su primer protagónico: conoce a su personaje

Así será Valentina, su personaje



En entrevista con Las Estrellas, la artista detalló que la mujer que interpretará "es muy aguerrida, muy valiente y, aunque tiene miedo, se atreve y ve por los suyos sin importar cuáles sean las consecuencias". Para su interpretación, Gala se basó en las mujeres con las que ha crecido a lo largo de su vida, en especial su madre. "Yo podría decir que es mi mayor inspiración en la vida, porque Valentina es una chava que se queda sin nada y que no empieza de cero sino de menos cero, y mi mamá me sirvió mucho de ejemplo para construir este personaje y me siento muy feliz no solo de interpretar a mi mamá, sino de muchas mujeres mexicanas que sacaron adelante a sus hijos", comentó.