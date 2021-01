¿Quién es culpable de que ‘Pepillo’ Origel se vacune antes que tú en Estados Unidos?

‘Pepillo’, de 73 años, solicitó su vacuna en Estados Unidos porque en su país no había manera de conseguirla: “Gracias USA, qué tristeza que mi país no me brindó esa seguridad”, escribió en Twitter el 23 de enero.

“Yo apliqué y me mandaron. Es una aplicación que hice por correo”, comentó el mexicano a los medios de comunicación. “Me dijo una amiga: ‘Mira, escríbeles aquí y luego ya te dicen’, así me llegó la cita, pero del jueves me llegó para el sábado. El viernes tuve que arreglar todo y me fui saliendo de Ventaneando. Me fui para Miami”, manifestó.